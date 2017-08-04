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FETÖ'cü teröristlerin giyeceği 'tek tip' kıyafet belli oldu!

FETÖ'den yargılanan teröristlerin giyeceği "tek tip" kıyafetler işyurtlarında dikilecek. Badem kurusu rengindeki kıyafetlerin üretimine başlanacak tekstil atölyelerinde başlanacak.

04 Ağustos 2017 Cuma 11:40
FETÖ'cü teröristlerin giyeceği 'tek tip' kıyafet belli oldu!

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, tutuklu yargılanan FETÖ'cü hainlerin duruşmalarda tek tipkıyafet giydirilmesi önerisinin ardından Adalet  Bakanlığı kapsamlı bir çalışma başlattı. Yapılan çalışmalara Adalet Bakanlığı  İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığı yetkilileriyle ceza infaz kurumlarında görevli  tekstil atölyesi şefleri ve tekstil mühendisleri de katıldı.

Yapılan toplantılarda Türkiye'nin iklim şartlarına daha uygun  olacağından duruşma elbiselerinin alpaka kumaştan üretilmesi gündeme geldi.

Farklı renk seçeneklerinin yanı sıra gömlek ve pantolonlu takım ile  önü fermuarlı tulum olmak üzere 2 tip örneğin masaya yatırıldığı çalışmalarda,  tutuklu FETÖ sanıklarına gömlek ve pantolonlu tek tip kıyafetin giydirilmesinin  uygun olacağı görüşü ağırlık kazandı.

RENGİ BADEM KURUSU

Bandırma ve Bursa Açık Cezaevi İşyurtlarındaki tekstil atölyelerinde  dikimi yapılması planlanan söz konusu kıyafetlerin modellerinin deneme amacıyla  dikimine başlandı.

Yapılan çalışmalar sonucunda tutuklu sanıklara tek tip kıyafet  giydirilmesi yönünde karar alınırsa işyurtlarındaki mahkumlarca üretilecek badem  kurusu rengindeki yaklaşık 50 bin kıyafet, FETÖ sanıklarının bulunduğu  cezaevlerine gönderilecek.

ERDOĞAN GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe  girişiminin birinci yılı kapsamında düzenlenen anma etkinliğinde yaptığı  konuşmada, FETÖ sanıklarının mahkemeye çıkarken Guantanamo'da olduğu gibi tek tip  elbise giymelerini gündeme getirmişti.

O tarihte Adalet Bakanlığı görevini yürüten Başbakan Yardımcısı Bekir  Bozdağ da tutuklu yargılanan FETÖ'cülere tek tip kıyafet önerisine ilişkin "Şimdi  bir adım atacağız. Kapsamı daha henüz kesinleştirmedik. Şu anda çalışmamız  sürüyor." ifadelerini kullanmıştı.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2017 Cuma 11:40
  1. FETÖ
  2. FETÖ tek tip kıyafet
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Bekir Bozdağ
  • NzfNzf55 dk önce
    Bence pembe renk olmalıen aşağılık muamele uygulansın
  • Ruhi Ruhi 58 dk önce
    simdi chpli teröristler sokaklara cikar
  • yusuf toygunyusuf toygun58 dk önce
    benceo tşörtlere dehşet verinci kanlı ve yaralı insan resimleri basılmalıydı.
  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    Peki bu giysi giyenlerden suçlu olmadığı kanıtlanıp serbest kalanlar ne olacak? Hayatları boyunca o resim peşlerini bırakmayacak. Suçüstü olanlar hariç hiçbiri tek tip elbise giymemeli.
  • MağdurMağdur1 sa önce
    Bu teröristlerin giyeceği elbise kadar bunların yargıladığı mahkumları neden düşünen yok. Ceza indirimi için neden birşeyler yapılmıyor
  • bozerenbozeren1 sa önce
    odun kurusu.. kuru odun rengi daha iyi olurdu!
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