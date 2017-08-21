FETÖ'cü Tarık Toros, Erdoğan'ı kötülemek isterken fena çuvalladı

YENİAKİT.COM.TR - Fetullahçı Terör Örgütü’nün kapatılan kanalı Bugün TV’de Genel Yayın Yönetmenliği yapan Tarık Toros, CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan’ın Almanya’da yaşayan gurbetçilere ‘Türkiye düşmanı partilere oy vermeyin’ çağrısını eleştirmek isterken fena çuvalladı. Sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayan FETÖ’cü Toros, “Alman Cumhurbaşkanı, Türkiye referandumunda hayır oyu verin dese.. ya da ‘AKP'ye MHP'ye oy vermeyin’ dese ne olurdu?” ifadelerini kullandı.

REFERANDUMDA ALMANYA ‘HAYIR’A ÇALIŞMIŞTI

Bilindiği gibi Almanya Başbakanı Merkel başta olmak üzere birçok Alman siyasetçi 16 Nisan tarihinde Türkiye’de yapılan referandumda ‘hayır’ safında yer almış ve sandıktan ‘evet’ çıkmaması için gurbetçilere baskı uygulamıştı. Aynı Almanya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Partili siyasetçilerin Almanya’da referandum mitingi yapmasına da engel olmuştu.

TARIK TOROS NEYİN KAFASINI YAŞIYOR?

Almanya’nın referandum sürecinde Türkiye’nin içişlerine burnunu sokmasından söz edemeyen FETÖ’cü Tarık Toros’un Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya’da yapılacak seçimler için gurbetçilere yaptığı çağrıda rahatsız olması, Toros’un düştüğü vahim durum gözler önüne serdi.