FETÖ'cü savcının itirafları diğer FETÖ'cü savcıyı şoka soktu!

'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olduğu, 147'si tutuklu 280 kişinin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alınan duruşmada, meslekten ihraç edilen cumhuriyet savcısı Engin Keskin, tanık olarak ifade verdi ve bomba itiraflarda bulundu.

Üniversite sınavlarına hazırlandığı sırada FETÖ'yle bağlantılı dershaneye gittiğini anlatan Keskin, 2007'de Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandığında örgütle bağlantılı bir evde Mesut Kayuntu'yla bir dönem kaldığını anlattı.

ALLAH SİZİ ÇARPAR DİYEREK VERDİLER

2008'de Kayuntu ile örgütten ayrılmaya karar verdiklerini ancak FETÖ'de "abi" olarak tabir edilen kişilerce ikna edildiklerini anlatan eski savcı, çalıntı sorularla ilgili şu itirafları yaptı;

-""Bir sermurakıp (FETÖ'nün sözde sorumlularından) bir gün 2011'deki askeri hakimlik ve savcılık sınavlarında çıkacak soruları getirip abdestli bir şekilde Kur'an-ı Kerim'e el bastırılarak yemin ettirdi. Sermurakıp, 'Sınav sorularının verildiğini kimseye, ailenize bile söylemeyeceksiniz. Söylerseniz perişan olursunuz. Allah sizi çarpar.' dedi. 'Kul hakkına girerim' düşüncesiyle sınav sorularını almadım. Sonrasında yazılı sınavı da kazanamamıştım zaten. Böyle bir yemine şahitlik ettim."

O EVLERDE NE YAPIYORLARDI?



Mahkeme başkanının, "Ankara'da hakim ve savcılık sınavlarına hazırlanan örgüt evlerinden detaylı bir şekilde bahsedebilir misin?" şeklindeki sorusu üzerine Keskin, şu bilgileri verdi:

"Bu evler genel olarak Keçiören ilçesindeydi. Bu evlere gelecekler iki ya da üç mülakatın ardından çağrılırdı. Benim de üstümde 'sermurakıp' diye tabir edilen sorumlular vardı. Murakıplar, bu evleri haftada bir, sermurakıplar ise 15 günde bir denetlerdi. Örgüt, tedbir amacıyla, etraftakiler bilmesin diye, bu evlerde hakim ve savcı olmak için ders çalışanlara kendilerini 'stajyer avukat' olarak tanıtması yönünde talimat verirdi. Buraya gelenlerin, SIM kartları ve bataryaları çıkartılarak cep telefonlarına el konulurdu."

FETÖ'CÜ ASKERİ SAVCI ŞOKE OLDU

Tutuklu sanık eski askeri savcılar Mesut Kayuntu itirafları duyunca şoke oldu ve 'hazırlıksız yakalandım' diyerek şunları söyledi;

- "Keskin ile aynı üniversitede okuduğum doğrudur ancak aynı evde kalmadım. Keskin'in ifadeleri karşısında hazırlıksız yakalandım. Adil yargılanmanın ihlal edildiğini düşünüyorum. Elimde Keskin'in bu söylediklerine ilişkin beyanları bulunmamaktadır. Tanığın mesnetsiz ve soyuta dayalı ifadelerini kabul etmiyorum. Üniversite yıllarında nerelerde kaldığıma ilişkin bilgileri, savunmam sırasında vermiştim."