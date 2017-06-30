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FETÖ'cü rektör için ikinci iddianame

Tutuklu eski Dicle Üniversitesi Rektörü Ayşegül Jale Saraç ile rektör yardımcısı ve genel sekreter hakkında konuşan gizli tanık; "FETÖ'cüler üniversiteyi ahtapot gibi sardı. İlanlar adaya özel verildi" dedi.

30 Haziran 2017 Cuma 07:57
FETÖ'cü rektör için ikinci iddianame

FETÖ'yeüye oldukları gerekçesiyle dava açılan Dicle Üniversitesi eski rektörü Ayşegül Jale Saraç, yardımcısı Aytekin Sır ile genel sekreter Sabri Eyigün hakkında, yeni delillerin ve gizli tanık itiraflarının ortaya çıkması üzerine ikinci bir iddianame daha hazırlandı. İddianame, ilk dava ile birleştirilmek üzere 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

REKTÖR YARDIMCISI OKUL İMAMI

Diyarbakır Başsavcılığı'nca hazırlanan ek iddianamede, can güvenliği nedeniyle kimliği saklı tutulan 'Hüzme' kod adlı gizli tanık, Ayşegül Jale Saraç'ın rektörlüğü döneminde bütün öğretim üyesi alımlarının kanun dışı ve usule aykırı olduğunu, yüzlerce FETÖ üyesinin üniversite bünyesinde istihdam edildiğini anlattı. Gizli tanık, rektör yardımcısı Aytekin Sır'ın da FETÖ'nün adeta azılı militanı olduğunu, Sabri Eyigün'ün ise hiçbir kritere uymadığı halde örgüt tarafından üniversite genel sekreterliği görevine getirildiğini anlattı. Gizli tanık Hüzme şunları aktardı: "Rektörlük seçiminden sonra hastaneye 1500 FETÖ üyesi alındı. Akademik personel alımına ilişkin ilanlar kişiye özel hazırlandı. Yani kadro ilanı açılacaksa FETÖ üyesinin özellikleri yazılarak başka kişilerin bu kadroya başvuru yapması imkansız hale getiriliyordu. Üniversitedeki örgütün para kasası rektör yardımcısı Aytekin Sır'dır. Aynı zamanda üniversite imamıdır. Üniversitemiz en çok kaynak aktarılan üniversiteydi. İnşaat ihaleleri FETÖ'ye yakın olan veya örgüte himmet veren şirketlerde kalıyordu. Sabri Eyigün üniversiteyi çiftlik gibi kullandı. FETÖ'cüler üniversiteyi ahtapot gibi sardı. Eyigün, FETÖ üyelerine sınav soru ve cevaplarını bir gün önce veriyor, dikkat çekmemek için 2 saatten önce sınavdan çıkmamaları yönünde de uyarıyordu."

AYRILMAK İSTEYENE DE TEHDİT

FETÖ'cü öğretim üyeleri istihdam edilerek çekirdek kadro oluşturulduğunu anlatan gizli tanık, "17-25 Aralık sonrasında örgütten ayrılmak isteyenleri işten atılmakla tehdit edip mobbing uyguladılar" dedi.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 07:57
  1. Jale Saraç
  2. Ayşegül Jale Saraç
  3. Dicle Üniversitesi
  4. FETÖ'cü rektör Jale Saraç
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