FETÖ’cü papazın yaptıkları şoke etti!

FETÖ ile kuvvetli irtibatı tespit edilen Brunson'a 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçlamasından 15 yıla kadar 'casusluk' suçlamasından ise müebbet hapis cezası isteneceği belirtiliyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik bir soruşturması kapsamında, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı olan İzmir Diriliş Kilisesi Rahibi Andrew Craig Brunson, İzmir 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin 9 Aralık 2016 tarihli kararıyla FETÖ/PDY üyeliğinden tutuklanmıştı.

FETÖ BAĞLANTISI

Brunson hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, bir din adamı olarak İzmir Diriliş Kilisesi Başkanı sıfatıyla FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu, kürt kökenli vatandaşlara belirli bir amaç doğrultusunda ayrışmayı öneren ve telkin eden vaazlar verdiği ve bu kapsamda İzmir ilinde gerçekleştirilen Protestan Kiliseleri Önderler Toplantısı'nda FETÖ/PDY ile bağlantıya geçilmesi konusunda bir konuşma yaptığı iddia edildi.

GİZLİ TANIK'TAN ŞOK İFADE

Aynı soruşturma dosyası kapsamında daha önce ifadesi alınan bir gizli tanık ifadesinde; Papaz'ı 2003 yılından beri tanıdığını, Kaya Prestij Oteli'nde, kilise toplantısı görünümünde daha çok bir beyin yıkama faaliyeti gerçekleştirdiği, bu toplantıda 25 tane Türk üniversite öğrencisinin Amerikan Milli Marşı eşliğinde yemin ederken gördüğünü kaydetti. Aynı gizli tanık, Brunson'ın bazı kişilerle birlikte Dünya Kiliseler Birliği'ne veKanada yetkili makamlarına bir şikayet mektubu yazarak; Türkiye'de Hristiyan azınlığa ve Tuncelili Kürt kökenli ailelere baskı yapıldığı, evlerinin basıldığı ve dövüldüklerini belirterek Kanada'ya iltica etmeleri için alt yapı hazırlanmasını amaçladığını söyledi.

Tanık ifadesinde, bu faaliyet çerçevesinde PKK üyelerinin cezaevinden çıktıktan sonra kiliselere başvurup Hristiyan olduklarını belirterek yabancı ülkelere iltica ettiklerini kaydetti.

DERNEKLEŞME MASKESİ ALTINDA

Gizli Tanık, Lozan Antlaşmasına göre Türkiye'de kilise acıkmasının yasak olmasına rağmen, FETÖ/PDY bağlantılı bir avukatın Brunson ve beraberindekilerle bir toplantı yaparak dernekleşme yoluyla bu yasağın aşılabileceği yönünde tavsiyede bulunduğunu kaydetti.

KİLİSELER FETÖ SAYESİNDE AÇILDI

FETÖ'cünün akıl vermesinden sonra Türkiye'nin dört bir yanında kiliseler açıldığını ve Papaz Brunson'un Fikret Böcek'ten Diriliş Kilisesi'ni satın aldığı, kilisenin maddi yardımının ABD'den geldiğini kaydetti.

Brunson'ın kilisesinde ve evlerde yapılan özel toplantılarda kürt kökenli vatandaşlara yönelik özel ayinler düzenlediği de kaydedildi.

Ayrıca, Diriliş Kilisesi'nin Güney Doğu'da kürt kökenli vatandaşlara yönelik ayrı bir topluluğu olduğu ve bu topluluğu Brunson'ın yönettiği ifade edildi.

Diriliş Kilisesi'nin inancına göre, kayıp 13. bir kutsal kabile olduğu ve bu kabilenin Kürtler olduğu, bu nedenle ayrı bir Kürdistan kurulması ve kürtlerin layık olduğu Hristiyanlık diniyle buluşmaların temin edilmesi gerektiğine inanıldığı belirtildi.

HER TÜRLÜ SORUNU FETÖ ÇÖZÜYOR

Gizli tanık, 2004-2005 yıllarında Brunson'ın yer aldığı kilisenin Pazar ayini çıkışında kendisine yaklaşan birinin istihbarat kimliğini göstererek yardım istediğini ve Kestane Pazarı'nda faaliyet gösteren FETÖ/PDY yapılanması ile kilise topluluğu arasında ilişki olduğunu söylediğini, topluluğun Dinlerarası Diyalog adı altında karşılaştıkları her türlü problemi FETÖ/PDY ile çözdüklerini beyan ettiğini kaydetti.

AKIL VEREN BEKİR BAZ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Lozan Antlaşması'nın yasakladığı kiliselerin dernekleşme yoluyla açılabileceği şeklinde akıl veren kişinin firari FETÖ/PDY şüphelisi Bekir Baz olduğunu belirledi. Baz, terör örgütünün Ege Bölge İmamı olarak görev yaptı.

Ayrıca devlete ait gizli bilgileri FETÖ mensupları aracılığıyla ele geçirdiği, bunu Türkiye aleyhine yabancı devletlere aktardığı yönünde bilgilere ulaşan savcılık, bilgi ve belgelerle casusluk konusundaki iddiaların araştırmasını sürdürüyor.

Soruşturma sonucunda İddialar dava açılmaya değer görülürse Brunson'a 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçlamasından 15 yıla kadar, 'casusluk' suçlamasından ise müebbet hapis cezası isteneceği belirtiliyor.