FETÖ'cü Opçin yine yalan haber paylaştı!

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YENİAKİT.COM.TR - Mısır gazetesi El Yum El Seba, Karlov'a düzenlenen suikastı, Fetih el Şam öncülüğünde İdlib'de kurulan Fetih Ordusu'nun (eski adıyla El Nusra) üstlendiğini yazmıştı. Haberde, Fetih Ordusu'nun suikastı üstlendiğini açıkladığı sözde bildirinin görüntüsüne de yer verilmişti. Ancak El Nusra'ya ait olduğu iddia edilen bildirinin sahte ve montaj bir bildiri olduğu kısa bir sürede anlaşılmıştı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan El Nusra sözcüsü de bildirinin kendilerine ait olmadığını açıkladı.

FETÖ sözcüsü Opçin ise yine yalan bir haberi paylaşarak skandallarına yenisini ekledi.

'Nusra üstlendi, Erdoğan FETÖ konusunda ısrarcı' başlığı taşıyan yalan haberi paylaşan FETÖ'cü Opçin, geçtiğimiz günlerde gazetemiz Akit'e atılan bir iftirayı da paylaşmıştı.

FETÖ'cüler tükürdüklerini yalamak zorunda kaldı!

Mert Altıntaş'ın FETÖ bağlantıları ortaya çıkınca üstünü örtmeye çalışan FETÖ'nün tetikçilerinden biri olan Opçin'in paylaşımı şöyle:

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