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FETÖ'cü müftüden skandal Gülen paylaşımları

Kayseri'de tutuklu olarak yargılanan eski Ardahan Müftüsü Aytekin Yılmaz'ın FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i peygamberden daha üstün gösterdiği paylaşımlar ortaya çıktı.

20 Temmuz 2017 Perşembe 13:51
FETÖ'cü müftüden skandal Gülen paylaşımları

Kayseri'de tutuklu olarak yargılanan eski Ardahan Müftüsü Aytekin Yılmaz'ın FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i peygamberden daha üstün gösterdiği paylaşımlar ortaya çıktı.

Kayseri'de FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan eski Ardahan Müftüsü Aytekin Yılmaz hakkında mahkemeye gönderilen bir yazı, terör örgütünün nasıl bir sapkın düşünce içinde olduğu ve bunu nasıl yaymaya çalıştığını bir kez daha gözler önüne serdi. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca Yılmaz'ın yargılandığı 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen yazı, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi'nin sanık hakkında elde ettiği yeni delilleri içeriyor.

SKANDAL PAYLAŞIM

Bu yeni deliler arasında en dikkati çeken ise FETÖ üyesi Aytekin Yılmaz'ın, Kayseri Müftü Yardımcısı olduğu dönemde peygamberler hakkında sarf ettiği skandal sözler oldu. Belgede, Yılmaz'ın peygamberleri şehvet müptelası gösterip aşağılayan, teröristbaşı Fetullah Gülen'i ise daha yüce bir konuma oturtan paylaşımına yer verildi. Yazıda, Yılmaz'ın müftülük personel ile yaptığı bir toplantıda, "Bütün peygamberler evlenerek şehvetini giderirler. Ama Muhterem Fetullah Gülen Hoca Efendi Hazretleri ise peygamberlerden de üstün olduğu için ibadet ederek şehvetini giderirdi" ifadelerini kullandığına dikkat çekildi. Yeni deliller arasında Aytekin Yılmaz'ın, görevde olduğu süre zarfında makam odasına kolay kolay kimsenin giremediği, FETÖ üyesi olmayan personel odasına girdiğinde ise "Bu makama girdiğine dua et, buraya kolay kolay kimse giremez" diyerek uyardığı da yer aldı.

Kaynak: Star

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 13:51
  1. eski Ardahan Müftüsü Aytekin Yılmaz
  • MuhammedMuhammed1 sa önce
    Akpartide söylüyodu bunları onlarıda içeri alalım o zaman
  • şükrü onukşükrü onuk1 sa önce
    Müşrikleri, peygamberi kendilerinden farklı görme düşüncesi helak etmiş. Allah elçisini insanlardan bir hususta da olsa olumsuz gösterme daha vahim bir durum. Allah ıslah etsin olmayacaklarsa da kahrü perişan etsin.
  • MehmetMehmet1 sa önce
    senin de o münafığın da Allah belanızı versin
  • AlbayAlbay1 sa önce
    Sen de o sapıklardansın anlaşılan...
  • RasimRasim1 sa önce
    Birkaç yıl öncesine kadar bütün açılımcılar aynı şeyi söylüyordu.
  • Yusuf Yusuf 1 sa önce
    Utanmasaniz sunnetsiz ermeniye tapicaksiniz imani zayif musfetteler.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    Tam Sapkın, Bunlar.
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