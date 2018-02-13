FETÖ’cü Kuseyri’nin avukatlığı sökmedi

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) bir kumpası daha çöktü. Kayseri’de ortak olan üç işadamının karşılıklı ‘beni dolandırdı’ diye başlattığı Ertuğrul İnşaat davası, 4 yıl sonra karara bağlandı. FETÖ’nün sözde “Yargıtay imamı” olduğu ifade edilen Mehmet Rasim Kuseyri’nin üstlendiği 15 milyon liralık dolandırıcılık davasında, sanıklara ceza yağdı.

HEM HAPİS HEM PARA CEZASI

Geçtiğimiz günlerde Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde "örgüt kurma, evrakta sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarından görülen dava, karara bağlandı. Kayseri merkezli şirketin ortakları arasında "hileli hisse devri" iddiasıyla açılan davada; Kemal Ertuğrul, Mehmet Ertuğrul, Emin Akoğuz ve Ünal Sungur’a 4'er yıl 2 şer ay hapis cezası ve 83 bin 320 TL adli para cezası verildi. Bir başka sanık Serdar Sungur ise 3 yıl 4 ay hapis ve 66 bin 660 TL adli para cezası ile cezalandırıldı.

ÇOK SAYIDA 1 DOLAR BULUNDU

15 Temmuz darbe girişiminden sonra hakkında gözaltı kararı çıkarılan FETÖ’cü Avukat Rasim Kuseyri, emniyet mensuplarından 15 gün boyunca kaçmıştı. Daha sonra Ankara Emniyeti'ne giderek teslim olan Kuseyri, 1 Eylül günü ifadesi alındıktan sonra tutuklandı. Terörist başı Gülen’in talimatıyla Bank Asya’da hesap açan Kuseyri'nin, 17-25 Aralık'tan sonra da çocuklarının bu yapılanmanın okullarında eğitimine devam ettirdiği anlaşıldı. Kuseyri'nin evinde ve bürosunda yapılan aramalarda çok sayıda 1 dolarlar, FETÖ dokümanları ve telefonunda “bylock” programı bulunmuştu.

AKİT DEŞİFRE ETMİŞTİ

Gazetemiz Akit, FETÖ lideri Fetullah Gülen’in avukatlığını yapan Av. Rasim Kuseyri’nin Ankara’da 15 milyon (eski parayla 15 trilyon) liralık dolandırıcılık davasını 28 Ekim 2014 tarihinde “Dolandırıcılığa jet tahliye” başlıklı manşet haberiyle deşifre etmişti. Rasim Kuseyri’nin iki ortağını dolandırdığı iddiasıyla yargılanan işadamı Kemal Ertuğrul’un avukatlığını üstlendiğini belirten Akit, hakkında tutuklama kararı verilen Ertuğrul’un 10 gün içinde serbest bırakıldığını yazmıştı. Tutuklama kararını kaldıran Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı M.N’nin ise bu karardan 2 ay sonra emekliye ayrılması uzunca süre konuşulmuştu.