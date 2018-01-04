Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

FETÖ'cü Korkmaz'a tutuklama kararı

17 ve 25 Aralık kumpas davalarının sanığı FETÖ'cü Hüseyin Korkmaz hakkında tutuklama kararı verilerek, ABD'den iadesi için talepname hazırlandı.

04 Ocak 2018 Perşembe 17:02
FETÖ'cü Korkmaz'a tutuklama kararı

Halkbankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın yargılandığı davada , FETÖ firarisi eski Komiser Yardımcısı Hüseyin Korkmaz tanık olarak dinlenmişti. Savunma makamı, Türkiye'den yasadışı yollarla kaçan ve beraberinde mahkemede delil olarak kullanılan belgelere "çalıntı" olduğu gerekçesiyle itiraz etmiş ancak Yargıç Berman, Korkmaz'ın tanıklığını "hukuk kurallarına uygun bulmuştu.

Annesi 'benim çocuğum vatanına ihanet etmez' demişti...

Duruşmalar sırasındaki ifadesinde Korkmaz, ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) kendisine 50 bin dolar verdiğini ve ABD'de oturduğu evin kirasını ise savcılığın ödediğini söylemişti.

Korkmaz, ABD'ye geldiği günden beri hiç çalışmadığını ancak çalışma başvurusunda bulunduğunu ve iki hafta önce olumlu yanıt aldığını anlatarak ABD hükümetinden yardım alıp almadığı sorusuna, "Savcılık 3 defa 300 dolar, toplamda 900 dolar verdi." demişti.

Firari Korkmaz, şubat 2016 serbest bırakıldıktan sonra ağustos ayında Türkiye'den nasıl kaçtığı hakkında bilgiler vermiş ve 17 Aralık operasyonuna ait belgeleri nasıl beraberinde kaçırdığını anlatmıştı.

Korkmaz, Amerikan emniyet kuvvetleriyle irtibata geçtiğini, onların "katkısıyla" ABD'ye kaçtığını ve beraberinde getirdiği delilleri havalimanında teslim ettiğini belirtmişti.

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 17:02
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • Ömer halis Ömer halis 30 dk önce
    büyük şeytanamerika ve baş belası avrupa ileiş birliği yapanlar her zaman yenilmeye mahkumdur
  • OsmanOsman32 dk önce
    Hemen verirler
  • AtaAta38 dk önce
    Bu haini sabun yaparlar bize asla vermezler
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İstanbul'da saldırı davasında tahliye
  1. İstanbul'da saldırı davasında tahliye
  2. Öğrencileri taşıyan minibüs ile..
  3. Cani baba hakkında istenen ceza belli..
  4. Yangın sonrası makam odasına böyle girdi
  5. Sınırda 15 canlı bomba öldürüldü
  6. Fatih Terim'in yardımcısı belli oldu
  7. İşte dünyanın en kısa ve en hüzünlü..
  8. Yemen’de savaş şiddetlendi: 24 saatte..
  9. ABD'de işsizlik başvuruları..
  10. PKK'lı teröristin ablası DEAŞ'lı..
  11. 1950'lilerin Türk dış politikasını..
  12. Japon balığına tekerlekli sandalye yaptı
  13. Kolundaki leke yüzünden ölüyordu
  14. O örgüt HAMAS'a savaş ilan etti
  15. 'Kaçak salep orkideleri' bilime hizmet..
  16. FETÖ tutukluusu iş adamı tahliye edildi
  17. FETÖ firarisi Komiser Hüseyin Korkmaz..
  18. Katliam gibi kaza! Tren, kamyon ve..
  19. Trafiği artık onlar yönetecek!
  20. Nar kabuklarını çöpe atmayın
O ülke Türklere yüzbinlerce hektar toprak verdi!
O ülke Türklere yüzbinlerce hektar toprak verdi!
Akşener'in iddiası Tokatlıları fena kızdırdı
Akşener'in iddiası Tokatlıları fena kızdırdı
Putin’in koltuğuna aday
Putin’in koltuğuna aday
Rusya'dan ABD'ye 'İran' teklifi: İsterseniz oradan başlayın
Rusya'dan ABD'ye 'İran' teklifi: İsterseniz oradan başlayın
Erdoğan görüşmesi sonrası İran'dan açıklama
Erdoğan görüşmesi sonrası İran'dan açıklama

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.01.2018
Hindistan'dan şaşırtan S-400 hamlesi!
Hindistan'dan şaşırtan S-400 hamlesi!
ABD Katar'ı haraca bağladı! Bir anlaşma daha
ABD Katar'ı haraca bağladı! Bir anlaşma daha