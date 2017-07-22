FETÖ'den ihraç edilen komiser yardımcısı 250 kaçak cep telefonuyla yakalandı

Mardin'in Midyat İlçesi'nde, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, yol kontrolleri sırasında durdurduğu bir araçta, 250 kaçak cep telefonu buldu. Kaçak cep telefonlarıyla ilgili gözaltına alınan M.Y.'nin Batman'da görev yaparken FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edilen eski komiser yardımcısı olduğu ortaya çıktı.

Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine Şırnak’ın Cizre İlçesi'nden Midyat'a seyir halindeki 34 UE 0714 plakalı aracı durdurdu. Araç sürücüsü olan ve Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevliyken FETÖ üyeliğinden ihraç edilen eski komiser yardımcısı M.Y. indirilerek arama yapıldı. Eski kaçakçılık komiseri M.Y.'nin aracında yapılan aramalarda, arka koltuk yanı ve bagaj kısmında gizlenmiş gümrük kaçağı 250 cep telefonu ele geçirildi. Polis ekipleri araç ile kaçak cep telefonlara el koyarken, sürücü M.Y. gözaltına aldı. M.Y.'nin emniyetteki resmi işlemleri devam ediyor.

