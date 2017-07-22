Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

FETÖ'den ihraç edilen komiser yardımcısı 250 kaçak cep telefonuyla yakalandı

Mardin'in Midyat İlçesi'nde, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edilen komiser yardımcısını 250 kaçak cep telefonuyla yakaladı.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 19:58
FETÖ'den ihraç edilen komiser yardımcısı 250 kaçak cep telefonuyla yakalandı

Mardin'in Midyat İlçesi'nde, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, yol kontrolleri sırasında durdurduğu bir araçta, 250 kaçak cep telefonu buldu. Kaçak cep telefonlarıyla ilgili gözaltına alınan M.Y.'nin Batman'da görev yaparken FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edilen eski komiser yardımcısı olduğu ortaya çıktı.

Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine Şırnak’ın Cizre İlçesi'nden Midyat'a seyir halindeki 34 UE 0714 plakalı aracı durdurdu. Araç sürücüsü olan ve Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevliyken FETÖ üyeliğinden ihraç edilen eski komiser yardımcısı M.Y. indirilerek arama yapıldı. Eski kaçakçılık komiseri M.Y.'nin aracında yapılan aramalarda, arka koltuk yanı ve bagaj kısmında gizlenmiş gümrük kaçağı 250 cep telefonu ele geçirildi. Polis ekipleri araç ile kaçak cep telefonlara el koyarken, sürücü M.Y. gözaltına aldı. M.Y.'nin emniyetteki resmi işlemleri devam ediyor.
 

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 19:58
  1. Mardin
  2. Midyat
  3. cizre
  4. FETÖ
  5. Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Volkan Şen'in menajeri açıkladı: Galatasaray ile...
    1. Volkan Şen'in menajeri açıkladı:..
    2. Papazdan 'Mescid-i Aksa'yı İsrail'den..
    3. Kılıçdaroğlu'dan İsrail'e 'Mescid-i..
    4. FETÖ'cü komiser yardımcısı bakın neyle..
    5. DAEŞ'in son kalıntıları bir hastanenin..
    6. Çareyi kadın kılığında kaçmakta..
    7. Caddeye mezar yapıp, üzerine çiçekler..
    8. ABD panikte! "İmparatorluğumuz..
    9. Küstah bildiri: Türkiye'yi köşeye..
    10. Maliki'den görülmemiş yalakalık: Onlar..
    11. O paşaya kritik görev!
    12. ‘15 Temmuz Gençlik Kampı’ sona erdi
    13. Çocukları sosyal medya ile camiye..
    14. İsrail ile gizlice görüşmüş
    15. Rakka'da 8 ayda bin 400 sivil katledildi
    16. İşgalciler Müslümanları gözaltına..
    17. Galatasaraylılara müjde! Yıldız isim..
    18. PKK işgalindeki kentte Elektirik..
    19. Duş sonrası bunu yapan genç hayatını..
    20. Her şey bu şehrin ortasında..
    Türkiye ve Katar İsrail'i neden engelleyemiyor?
    Türkiye ve Katar İsrail'i neden engelleyemiyor?
    ABD vurdu: Çok sayıda ölü var
    ABD vurdu: Çok sayıda ölü var
    Filistinli Müslümandan misilleme saldırısı
    Filistinli Müslümandan misilleme saldırısı
    Merkel'in asıl derdi bakın neymiş!
    Merkel'in asıl derdi bakın neymiş!