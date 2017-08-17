FETÖ'cü komedyen Atalay Demirci tahliye oldu!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, komedyen Atalay Demirci hakkında yürütülen FETÖsoruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede, Demirci'nin "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamalarından bir kez ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

HAKAN ŞÜKÜR VE ENES KANTER KONUŞMALARI

Demirci'nin, FETÖ ile irtibatının olduğu bilinen Hakan Şükür ve Enes Kanter ile yapmış olduğu Twitter konuşmalarının belirlendiği kaydedilen iddianamede, konuşmalara yer verilmişti. Şükür'ün "kimse yardım etmedi" şeklindeki sözünün dikkat çektiği belirtilen iddianamede, Demirci'nin Şükür'ü teselli etmeye çalıştığı belirtilmişti. Demirci'nin Twitter üzerinden Kanter'e ise "Enes'im biliyorum az çok tahmin edebiliyorum. Allah yardımcımız olsun hepimizin kardeşim. Tedbiren takibi bırakmak zorundayım bu arada anlarsın kardeşim" şeklinde mesaj attığı kaydedilmişti.

Bugün hakkında düzenlenen iddianame kapsamında Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Demirci, ifadesinde örgütsel ilişkilerine ilişkin isim ve bilgi verdi.

FETÖ ile Dünya Radyo'da çalıştığı 2002 yılında "Vefa" kod adlı Muhammed Yusuf Kulaksız isimli şahıs vasıtasıyla tanıştığını kaydeden Demirci, 2005'te sohbetlere katıldığını, 2006 yılında ABD turnesinde Gülen ile tanışmak için Pensilvanya'ya gittğini, burada gösteri yaptığını kaydetti.

"Fetullah Gülen'i ziyaret etmenin manevi hazzı" bahane gösterilerek kendisine ücret ödenmediğini, para istemesine rağmen örgütün ücret vermeyi reddettiğini hatta bu yüzden dışlandığını dile getirdi.

2013 yılında popüler olunca örgütün kendisi ile tekrar irtibat kurmaya çalıştığını kaydeden Demirci, Enes Kanter ile sosyal medya kanalı ile Hakan Şükür ile ise 2008'den bu yana tanıştığını ileri sürdü.

Demirci, iddianamede yeralan sosyal medya yazışmalarını inkar etmedi. Demirci'nin avukatı Hakan Tunçkol da savunma yaptı.

İTİRAFÇI OLDU

Mahkeme heyeti; delillerin toplanmış olması, tutuklu kanılan süre ve şüphelinin örgüt ilşkilerine ilişkin bilgiler vermesi gerekçeleri ile adli kontrol ve yurtdışı yasağı tedbirleri konulmak suretiyle şüphelinin tahliyesine karar verdi. Atalay Demirci, her Çarşamba adresinin bulunduğu karakola imza verecek.

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