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FETÖ'cü komedyen Atalay Demirci tahliye oldu!

FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan komedyen Atalay Demirci, bugün çıktığı mahkemede tahliye oldu.

17 Ağustos 2017 Perşembe 14:03
FETÖ'cü komedyen Atalay Demirci tahliye oldu!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, komedyen Atalay Demirci hakkında yürütülen FETÖsoruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede, Demirci'nin "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamalarından bir kez ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

HAKAN ŞÜKÜR VE ENES KANTER KONUŞMALARI

Demirci'nin, FETÖ ile irtibatının olduğu bilinen Hakan Şükür ve Enes Kanter ile yapmış olduğu Twitter konuşmalarının belirlendiği kaydedilen iddianamede, konuşmalara yer verilmişti. Şükür'ün "kimse yardım etmedi" şeklindeki sözünün dikkat çektiği belirtilen iddianamede, Demirci'nin Şükür'ü teselli etmeye çalıştığı belirtilmişti. Demirci'nin Twitter üzerinden Kanter'e ise "Enes'im biliyorum az çok tahmin edebiliyorum. Allah yardımcımız olsun hepimizin kardeşim. Tedbiren takibi bırakmak zorundayım bu arada anlarsın kardeşim" şeklinde mesaj attığı kaydedilmişti.

Bugün hakkında düzenlenen iddianame kapsamında Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Demirci, ifadesinde örgütsel ilişkilerine ilişkin isim ve bilgi verdi.

FETÖ ile Dünya Radyo'da çalıştığı 2002 yılında "Vefa" kod adlı Muhammed Yusuf Kulaksız isimli şahıs vasıtasıyla tanıştığını kaydeden Demirci, 2005'te sohbetlere katıldığını, 2006 yılında ABD turnesinde Gülen ile tanışmak için Pensilvanya'ya gittğini, burada gösteri yaptığını kaydetti.

"Fetullah Gülen'i ziyaret etmenin manevi hazzı" bahane gösterilerek kendisine ücret ödenmediğini, para istemesine rağmen örgütün ücret vermeyi reddettiğini hatta bu yüzden dışlandığını dile getirdi.

2013 yılında popüler olunca örgütün kendisi ile tekrar irtibat kurmaya çalıştığını kaydeden Demirci, Enes Kanter ile sosyal medya kanalı ile Hakan Şükür ile ise 2008'den bu yana tanıştığını ileri sürdü.

Demirci, iddianamede yeralan sosyal medya yazışmalarını inkar etmedi. Demirci'nin avukatı Hakan Tunçkol da savunma yaptı.

İTİRAFÇI OLDU

Mahkeme heyeti; delillerin toplanmış olması, tutuklu kanılan süre ve şüphelinin örgüt ilşkilerine ilişkin bilgiler vermesi gerekçeleri ile adli kontrol ve yurtdışı yasağı tedbirleri konulmak suretiyle şüphelinin tahliyesine karar verdi. Atalay Demirci, her Çarşamba adresinin bulunduğu karakola imza verecek.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 14:03
  1. Ankara
  2. Atalay Demirci
  3. FETÖ
  • BetoBeto26 dk önce
    Ne bu yaaa..adam gicini kurtarmak icin tabiki iftiraci olacak ama ne yaparsa yapsin böyle KÖPEKLER cezalarini cekmeli yoksa suikastdan geberecek aha sana malzeme Türkiyeyi kötülemek icin..bu iti yasatmazlar diyorum ve sonrada devlet yapti diye bagirmaya baslarlar...
  • AbbasAbbas30 dk önce
    Böyle adalet sistemini, siz böyle yaptikca vatan hayinleri eksik olmaz türkiyede.
  • yücelyücel1 sa önce
    Yazıklar olsun böyle adalet sistemine 1 yıl olmadan çıktı, adalet bumu, kızına tecavüz edilen adam tecavüzcüyü öldürdüğü için hapse atılıyor. bu köpeklerde tahliye ediliyor.
  • yücelyücel1 sa önce
    Yazıklar olsun böyle adalet sistemine 1 yıl olmadan çıktı, adalet bumu, kızına tecavüz edilen adam tecavüzcüyü öldürdüğü için hapse atılıyor. bu köpeklerde tahliye ediliyor.
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