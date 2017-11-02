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FETÖ'cü Kerim Balcı o ülkede görüntülendi
15 Temmuz gecesi millete 'dışarı çıkmayın' uyarısı yapan kaçak FETÖ tetikçisi Kerim Balcı, İngiltere'de görüntülendi.
02 Kasım 2017 Perşembe 16:17
Haber Tarihi: 02 Kasım 2017 Perşembe 16:17
Kerim Balcı
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ah devletim ah uyuma
32 dk önce
EY YETKİLİLER...STV spikeri fetonun yeğeni kemal gülen ve feto şakşakçısı kanalın aşcı başısı oktay usta neden yakalanmıyor çokmu masumlar ...!
kml
36 dk önce
kraliçe ....yemeye gitmiştir
hasan
36 dk önce
bunlar dışarı nasıl çıktı..hakikaten devlet yokmuş ülkede...
Fehmi
54 dk önce
O Ülke için çalışmışsa hayatta vermezler. Vatan haini böylece kendini belli etmiş oldu.
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