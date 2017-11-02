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FETÖ'cü Kerim Balcı o ülkede görüntülendi

15 Temmuz gecesi millete 'dışarı çıkmayın' uyarısı yapan kaçak FETÖ tetikçisi Kerim Balcı, İngiltere'de görüntülendi.

02 Kasım 2017 Perşembe 16:17
Haber Tarihi: 02 Kasım 2017 Perşembe 16:17
  1. Kerim Balcı
  • ah devletim ah uyumaah devletim ah uyuma32 dk önce
    EY YETKİLİLER...STV spikeri fetonun yeğeni kemal gülen ve feto şakşakçısı kanalın aşcı başısı oktay usta neden yakalanmıyor çokmu masumlar ...!
  • kmlkml36 dk önce
    kraliçe ....yemeye gitmiştir
  • hasanhasan36 dk önce
    bunlar dışarı nasıl çıktı..hakikaten devlet yokmuş ülkede...
  • FehmiFehmi54 dk önce
    O Ülke için çalışmışsa hayatta vermezler. Vatan haini böylece kendini belli etmiş oldu.
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