FETÖ’cü karı-koca saklandıkları evde enselendiler

Tepebaşı ilçesine bağlı Karaçobanpınarı Mahallesi’nde FETÖ/PYD soruşturması kapsamında terör örgütüne üye olmak suçundan aranan ve öğretmenlikten ihraç edildikleri öğrenilen S.A., ve eşi T.U.A., yakınları olduğu öğrenilen H.A.’ın evinde saklandıkları sırada yakalandı.

Şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.