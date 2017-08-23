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FETÖ’cü karı-koca saklandıkları evde enselendiler

Eskişehir’de FETÖ/PYD terör örgütüne üye olmak suçundan aranan karı-koca saklandıkları evde yakalandı.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 16:06
FETÖ’cü karı-koca saklandıkları evde enselendiler

Tepebaşı ilçesine bağlı Karaçobanpınarı Mahallesi’nde FETÖ/PYD soruşturması kapsamında terör örgütüne üye olmak suçundan aranan ve öğretmenlikten ihraç edildikleri öğrenilen S.A., ve eşi T.U.A., yakınları olduğu öğrenilen H.A.’ın evinde saklandıkları sırada yakalandı.

Şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 16:06
  1. Eskişehir
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