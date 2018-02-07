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FETÖ'cü Kanter'e hakaret davası!

NBA'de New York Knicks forması giyen ve FETÖ elebaşına yakınlığıyla bilinen Kanter hakkında farklı tarihlerde birden fazla kez Hidayet Türkoğlu'na hakaret ettiği gerekçesiyle iddianame hazırlandı.

07 Şubat 2018 Çarşamba 09:47
FETÖ'cü Kanter'e hakaret davası!

İstanbul Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Enes Kanter'in sosyal paylaşım sitesinde Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'na hedef alan küçük düşürücü ve incitici mesajlarına yer verildi.

İddianamede, Enes Kanter hakkında yakalama kararı bulunduğu, ifadesi alınamayan Kanter'in işlediği hakaret suçunun cezalandırılması gerektiği ifade edildi.

HAKARET DAVASI

İddianamede Kanter hakkında "Hakaret" suçu kapsamında bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası istenirken, suçun aleni işlendiği gerekçesiyle ceza yarı oranında artırılmasını talep edildi. Dava, Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. (Sabah)

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 09:47
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