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FETÖ'cü Kanter hakkında bir yakalama kararı daha çıkarıldı

Kanter hakkında, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'na ''alenen hakaret'' ettiği  iddiasıyla 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

07 Şubat 2018 Çarşamba 18:22
FETÖ'cü Kanter hakkında bir yakalama kararı daha çıkarıldı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi Enes Kanter  hakkında, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'na  ''alenen hakaret'' ettiği gerekçesiyle 2 yıla kadar hapis istemiyle açılan dava  kapsamında yakalama kararı çıkarıldı. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli  Kanter'in TBF Başkanı müşteki Hidayet Türkoğlu hakkında Twitter isimli sosyal  paylaşım sitesinde yazdıklarına yer verildi.

İddianamede, şüpheli Kanter'in yurt dışında olduğu, hakkında başka  dosya kapsamında (FETÖ) yakalama kararı bulunduğu ve bu nedenle ifadesinin  alınmadığı belirtilerek, şüphelinin ''alenen hakaret'' suçundan 1 yıldan 2 yıla  kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

İddianame, İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.  Mahkeme, davaya ilişkin düzenlediği tensip zaptında, sanık Kanter'in ifadesi  alınamadığı ve kendisine ulaşılamadığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı  çıkarılmasına hükmetti.

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 18:22
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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