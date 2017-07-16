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FETÖ'cü itiraf etti: Selaları duyunca...

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimiyle ilgili davada ifade veren sanıklar ilginç bir detayı itiraf etti.

16 Temmuz 2017 Pazar 14:52
FETÖ'cü itiraf etti: Selaları duyunca...

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimiyle ilgili davada ifade veren sanıklar ilginç bir detayı itiraf etti.

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar umutlarını yitirmeyen sanıklar sabaha karşı minarelerden anonslarla birlikte salalar yükselince tüm umutlarını yitirdiklerini ve teslim olma kararı aldıklarını belirtti.

Duruşmanın 7. Gününde ikinci kişi olarak ifade veren Özel Kuvvetlerde Görevli Yüzbaşı Muammer Gözübüyük, ''Olaydan sonra tepeye çıktık. Araziye çıktığım ilk gün helikopterlerin bizi gelip alacağını düşünüyordum. Minarelerden anons ile birlikte sala sesleri yükselinceye kadar ümidimi hiç yitirmedim. Ancak minarelerden anons ve sela sesleri yükselince ümidim tükendi'' dedi.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2017 Pazar 14:52
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