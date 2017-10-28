FETÖ'cü isimden sitem: Bana Fevzi diyorlar

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 13'ü tutuklu 35 sanığın yargılandığı davanın karar duruşmasında mahkeme, eski Konya Barosu Başkanı Fevzi Kayacan'ı 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Konya 6. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile sanıkların avukatları ve yakınları katıldı.

Tutuklu sanıklardan eski Baro Başkanı Fevzi Kayacan, savunmasını özgürce yapamadığını ileri sürerek mahkeme heyetinden avukatıyla bire bir görüşme talep etti.

Mahkeme heyeti Kayacan'ın isteğini reddetti.

Savunmasına devam eden Kayacan, "Ben FETÖ/PDY'ye veya herhangi bir terör örgütüne finansal destek sağlamadım. Yardımlarımı genelde Dost Eli Derneği ve Ribat Aşevi Derneğine yaptım. Bana ait telefonda örgüte ait hiçbir haberleşme programı bulunamadı." iddialarında bulundu.

Kayacan, FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen Neyzen Özcan'ı Konya Cumhuriyet Başsavcısı yapmaya çalıştığı iddialarını reddederek, Özcan'ı başsavcı vekiliyken tanıdığını öne sürdü.

Kendisinin 2011 yılında Amerika'ya gittiğini fakat FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile görüşmediğini savunan Kayacan, "Yurt dışına çıkışımla alakalı herhangi bir terör örgütü faaliyetine ve organizasyonuna katılmadım. Yurt dışında gezdim, turistik yerleri ziyaret ettim. Tahliye olursam yine gezerim." iddialarında bulundu.

Kayacan'ın "Başbakanlık benim davama müdahil oldu. Ne zarar görmüşler de müdahil oluyorlar. Siz nasıl izin veriyorsunuz. 6'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi ile 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi yasaları faklı mı?" şeklinde savunma yapması üzerine mahkeme başkanı, "Yeni bir ret talebinde mi bulunuyorsunuz? Bana açık açık söyleyin, bilmece gibi konuşmayın." dedi. Bunun üzerine Kayacan "Evet." cevabını verdi.

Kayacan, 3 ve 6 Ekim'de iki dilekçe vererek 3 hakim hakkında ret talebinde talebinde bulunduğunu, reddini istediği bu kişilerin halen burada durmasının hukuka aykırı olduğunu savundu.

'BANA FEVZİ DİYE HİTAP EDİYORLAR'

Kendisini yargılayan mahkeme heyetini reddeden Kayacan, "Tutuklu bulunduğum 15 ay boyunca gardiyanlar bana 'sen' ya da 'Fevzi' diye hitap ediyor. Mahkeme başkanı da bana sen diye hitap ediyor. Baro Başkanlığı yapmış birine kimse 'sen' diye hitap edemez. Benim hastalığım var. Ben ara istediğim zaman vermiyorsunuz. Benim de canım, ailem var. Beni ne pahasına öldüreceksiniz merak ediyorum. Siz tarafsız değilsiniz. Mahkeme de bağımsız değil. Sizi reddediyorum." iddialarında bulundu.

Bunun üzerine mahkeme başkanı, bir önceki celsede Kayacan'ın 52-71 sayılı Kanun'a ret talebinde bulunduğunu hatırlatarak bugün de ret sebebinin mahkemeyi uzatmaya ve mahkemenin kendisini yargılamasına müsade etmemesi sebebiyle tekrar reddetti.

Yaklaşık 5 saat boyunca savunmasına devam eden Kayacan, asıl savunmasını yapmaması üzerine mahkemeyi kötüye kullandığı ve esas savunmasını yapmadığı gerekçesiyle bir kez daha uyarı aldı.

Mahkeme başkanı, sanık Kayacan'ın bir önceki savunmasında ve bugünkü savunmasında, görülen davayla ilgili olmayacak şekilde mahkeme başkanı, hakimler ve savcıları aşağıladığı, Türkiye Cumhuriyeti adına yargılama yapan bu kişileri rencide edecek şekilde konuşması ve mahkemenin zamanını kötüye kullanması gerekçesiyle Kayacan'ı susturdu.

Kayacan'ın avukatının da dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, eski Konya Barusu Başkanı Fevzi Kayacan'ı 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Arif Özer'e 7 yıl 6 ay, Siverek T Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan ve duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katılan Erhan Şahin'e 8 yıl 9 ay, Osman Buğur'a 8 yıl 9 ay Veysel Köylü'ye 7 yıl 6 ay, Ahmet Bal'a 8 yıl 9 ay, Mehmet Şimşek'e 8 yıl 9 ay, Mehmet Yıldırım'a 8 yıl 9 ay, Özgür Solak'a 8 yıl 9 ay, Nihat Karahan'a 6 yıl 3 ay, Elşad Mehmethanlı'ya 6 yıl 3 ay, Berat Alper Kösterit'e 9 yıl ve Erdal Soydaş ise 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hüküm giyen sanıklardan Nihat Karahan ve Elşad Mehmethanlı'nın tahliyesine karar verdi.

Ayrıca tutuksuz olarak yargılanan İbrahim Bakım 2 yıl 6 ay, Oğuzhan Yetkin 10 ay, Ramazan Arı 3 yıl 9 ay, Hasan Hüseyin Avcı 6 yıl 3 ay, Mehmet Balta 3 yıl 1 ay, Orhan Özkavak 3 yıl 1 ay, Muhammed Tahra 3 yıl 9 ay, Hatice Erdem ise 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Heyet, tutuksuz yargılanan 14 sanığın ise beraatine karar verdi.