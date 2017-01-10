FETÖ'cü iş adamları kendilerini bakın nasıl ele verdi!

Soruşturma dosyasına göre gözaltındaki 21 kişi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 2014 yılında yaptığı FETÖ'ye yönelik 'İnlerine gireceğiz' açıklamasından sonra Erdoğan'a dava açtı ve bu sözlerinden dolayı cezalandırılmasını istedi. Dava dilekçelerinde 'Cemaat bir hizmet hareketidir. Gönüllülerden oluşur' diyen zanlılar cemaate bağlı derneklere üye olduklarını belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerinin kendilerine hakaret olduğunu belirttiler.

'İtiraf' sayıldı

Antalya Asliye Hukuk Mahkemelerine yapılan bu dava başvurusu 21 kişinin FETÖ üyeliğine delil oldu. Zanlıların dava dilekçesi kendilerinin FETÖ üyesi olduklarına dair bir 'itiraf' gibi kendi aleyhlerine delil ve soruşturma gerekçesi oldu. Polis 2014 Aralık ve 2015 Ocak aylarında açılan 21 davayı da aynı avukatın açtığını ancak bu avukatın firarda olduğunu da belirledi.

Emniyetteki gözaltı süreçleri devam eden 21 kişiden 9'u hakkında daha önceden açılmış FETÖ soruşturmaları olduğu 12'si hakkında ise ilk kez işlem yapıldığı öğrenildi.

