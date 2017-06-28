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FETÖ'cü iş adamı Bayındır 15 Temmuz'da tabutla kaçtı

FETÖ'cü havacılık şirketi sahibi Faruk Bayındır, 15 Temmuz sonrasın özel jette bir tabut içine saklanıp önce Erbil’e oradan da ABD'ye geçti.

28 Haziran 2017 Çarşamba 03:13
FETÖ'cü iş adamı Bayındır 15 Temmuz'da tabutla kaçtı

FETÖ'nün havacılık şirketi Tarkim'in sahibi olan İbrahim Faruk Bayındır, 15 Temmuz sonrasında hazırlattığı sahte cenaze evraklarıyla bir tabut içinde Tarkim'in özel jetine bindirildi ve Atatürk Havalimanı'ndan önce Erbil'e, oradan da şimdilerde kaçak yaşadığı Miami'ye uçtu.

MHP'YE KASET KUMPASININ KİLİT İSMİYDİ

MHP'ye kaset kumpası ve gazeteci Haydar Meriç'in öldürülmesi gibi kirli FETÖ operasyonlarının kilit ismi olan Bayındır'ın firar öyküsü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Hasan Yılmaz'ın yürüttüğü soruşturmayla açığa çıktı.

KAÇIŞ PLANI ORTAKÖY'DE YAPILDI

Savcılığa ifade veren gizli tanığın anlatımlarına göre firar şöyle gerçekleşti: Faruk Bayındır, darbe girişiminden sonra polis tarafından arandığı günlerde İstanbul Sefaköy'de bir adreste ve sonra da Ataköy'de bir evde kaldı. O günlerden birinde şoförü Nurullah Şimşek'i çağırdı. Şimşek, Faruk Bayındır'ı Ortaköy'de bir kavşaktan aldı. Birlikte Bayındır'ın evine gittiler. Tabutlu kaçış planı da işte bu evde yapıldı.

TABUTLA ÖZEL JETE SOKULDU

Kaçış hazırlıkları yapıldıktan sonra Nurullah Şimşek, firar günü Bayındır'ı Tarkim'e ait beyaz renk bir Range Rover'la alıp şirketin Atatürk Havalimanı'ndaki binasına bıraktı.

Bina, hava ve kara tarafı olarak ikiye ayrılıyordu. Birinci kattan sadece binanın hava tarafına geçiş vardı. Orası yalnızca hangarlar bölgesinden girilebilecek bir yerdi. Kara tarafı denilen yerden ise üst kattaki muhasebeye ve uçuş okuluna çıkılabiliyordu. Bu iki taraf arasında geçiş yoktu. Firar günü Faruk Bayındır, bir tabutla özel jete sokuldu.

Faruk Bayındır, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından itirafçı olan kardeşi Ferhat Bayındır'la görüştüğü 22 Temmuz'da firar etti.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 03:13
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  • tuzcutuzcu1 sa önce
    Gittikleri gibi dönerler merak etmesin kimse....
  • maraşlımaraşlı2 sa önce
    karaktersizler , azcık şerefiniz olsa kaçmaz, mertçe teslim olursunuz. sizin kanlarınızı bir tahlil ettirmek lazım
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