Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

FETÖ'cü Hakan Şükür'e yakalama kararı

Sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan eski milletvekili Hakan Şükür hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

11 Temmuz 2017 Salı 12:16
FETÖ'cü Hakan Şükür'e yakalama kararı

Eski Milletvekili Hakan Şükür'ün, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 28. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan Hakan Şükür katılmadı. Müşteki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ise duruşmada avukatı Ferah Yıldız temsil etti.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Bekir Savran, Hakan Şükür'ün Twitter hesabı üzerinden kendisine mesaj yoluyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan'la ilgili hakaret içeren videolar gönderdiğini, şahsına yönelik de hakaret ve iftira içerikli mesajlar yolladığını belirterek, "Ben de bu hususu gerekli yerlere ihbar ettim. Cumhurbaşkanımızı devletin temsilcisi olarak gördüğüm için ihbar etme gereği duydum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ferah Yıldız da şikayetçi olduklarını belirterek, davaya katılma talebinde bulundu.

Hakim, suçtan zarar görme ihtimaline binaen müşteki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davaya taraf olarak katılma talebini kabul etti.

Hakan Şükür'ün ise davetiye gönderilmesine rağmen duruşmalara katılmadığını, Amerika'ya taşındığı bildirildiğinden adres tespiti için müzekkere yazıldığını ancak adresinin belirlenemediğini ifade eden hakim, Şükür hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi. 

 

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 12:16
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Hakan Şükür
  3. yakalama kararı
  4. hakaret
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aylık 14 bin liraya personel aranıyor!
    1. Aylık 14 bin liraya personel aranıyor!
    2. Uyurgezer 8'inci kattan düşerek..
    3. İşte 'Anadolu' adının doğduğu köy
    4. TSK sinyali verdi! Afrin sınırına dev..
    5. Sürpriz yumurtadan çıkanlar şoke etti!..
    6. Piyasalar da FETÖ darbesine boyun eğmedi
    7. Hakan Şükür'e bir şok daha
    8. Cüneyt Arkın böyle inledi: Yapma..
    9. Zorunlu Bireysel Emeklilik caiz mi?
    10. Borsa'da tüm zamanların rekoru kırıldı
    11. Katar'a dünyanın en büyük operasyonu!
    12. FETÖ'cü Hakan Şükür'e yakalama kararı
    13. FETÖ'cü Hakan Şükür ABD'de keyif..
    14. Baykal oğluna kafa atan güvenliğin..
    15. 'DEAŞ Bağdadi'nin öldüğünü doğruladı'..
    16. Yüksekova’da 6 terörist etkisiz hale..
    17. Yine çok terleyecek! 'Delili yok'..
    18. PKK korkudan bakın ne yapıyor!
    19. Rusya'nın burnunun dibine füze..
    20. Katar sorununda Kuveyt arabulucu..
    Kılıçdaroğlu cezaevinden çıktı!
    Kılıçdaroğlu cezaevinden çıktı!
    İran: Masraflarımızı karşılayın
    İran: Masraflarımızı karşılayın
    Nazlıgül komutanı nasıl öldürdükleri ortaya çıktı
    Nazlıgül komutanı nasıl öldürdükleri ortaya çıktı
    Türkiye'yi sarsan vahşete yeni gelişme
    Türkiye'yi sarsan vahşete yeni gelişme