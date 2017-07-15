FETÖ'cü Hakan Şükür'den '15 Temmuz' paylaşımı!

15 Temmuz'da milli iradeyi yok sayarak yönetimi ele geçirmeye çalışan Fetullahçı teröristler, kanlı bir darbe girişiminde bulundu.

SOKAĞA ÇIKMAYIN ÇAĞRISI

Darbeye karşı ölümü göze alarak meydanlara inen vatandaşlar, asker kıyafetli teröristleri alt etti. FETÖ firarisi Hakan Şükür ise, halkın meydanlara indiği o anlarda 'evde kalın' uyarısı yapıyordu.

15 TEMMUZ'A TİYATRO DİYOR

Türkiye'den kaçan Şükür, aradan geçen 1 yıl boyunca, kanlı darbe girişiminin 'tiyatro' olduğunu iddia etti.

ŞEHİTLERİ ANDI

FETÖ'cü Hakan Şükür, 15 Temmuz'un yıldönümünde ise şehitler için mesaj yayınladı. Twitter'dan açıklama yapan Şükür, "Başta 15 Temmuz ve bütün şehitlerimizi rahmetle anıyor, sebep olanların da şehitlerimizin kanlarında boğulmasını Allah'tan diliyorum. Amin." dedi.