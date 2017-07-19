FETÖ'cü hainleri göreve atayan kirli el kim?

Manisa'da FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan ve adli kontrolle serbest bırakılan 16 askerin, savcılığa görüş sorulmadan göreve başlatıldığı tespit edildi. Göreve iade edilenler arasında ByLock'çu askerler bile var.

Manisa’da, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından, FETÖ soruşturmalarında geçen bir yılda, general ve albayların da aralarında olduğu çeşitli rütbelerde 82 asker gözaltına alındı. Bunların arasında, 15 Temmuz gecesi İzmir'in Gümüldür İlçesi'nden ayrılarak kentteki Batı Kışlaya gelerek askerleri silahlandıran ve sözde darbe emrini uygulamak isteyen Manisa Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yavuz Ekrem Arslan ile Merkez Komutanı Albay Murat Yıldız da vardı. 82 askerden 48’i tutuklanırken 29 asker adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dilekçeyle ortaya çıktı

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçeyle başvuran Jandarma Üsteğmen Muhammed T., FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alındığını ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını, bir süre sonra göreve iade edildiğini, yakın zamanda tayin nedeniyle Doğu veya Güneydoğu bölgelerindeki illerden birine gideceğini, el konulan silahının ve eşyalarının kendisine iadesini istedi.

Bylock’çu askerler var

Savcılık, diğer kişilerin durumunu araştırdığında büyük şok yaşandı. FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınıp adli kontrolle serbest kalan 29 askerden üsteğmen Muhammed T.’nin de aralarında bulunduğu 10’u Jandarma ve 6’sı Kara Kuvvetleri'nde görevli 16 askerin, “savcılığa görüş sorulmadan ve bilgi verilmeden” göreve iade edildiği, bunlardan uzman çavuş Ö.A.’nın ise ByLock'çu olduğu ortaya çıktı.

Savcılık harekete geçti

Savcılık tarafından örgütle bir bağlantısı olmadığı gerekçesiyle hakkında takipsizlik kararı verilen Yüzbaşı Engin Tufan’ın ise göreve iade edilmediği ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatan savcılık, yaşananların sorumlularının ortaya çıkarılması için Jandarma Genel Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile irtibata geçti. Bu arada, başka illerde de benzer göreve başlatılan askerler olduğu öğrenildi.

İşte göreve başlayan fetö'cülerin listesi

Kırkağaç 6. Jandarma Komando Eğitim Alayı'nda görevli B.H. ve H.H. İl Jandarma Komutanlığında görevli H.M.A. - A.C. - S.K. - H.A. - K.D. - Y.A. - E.K. - Ö.A. 1.Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli M.T - Y.Y. - S.K. - M.T. - E.D. - M.A.

Akşam