Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

FETÖ'cü hainlerden Erdoğan'ın avukatlarına tehdit!

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimiyle ilgili yapılan duruşmada FETÖ'cüler Erdoğan'ın avukatlarını 'dışarıda görüşelim' şeklinde tehdit etti.

13 Temmuz 2017 Perşembe 22:44
FETÖ'cü hainlerden Erdoğan'ın avukatlarına tehdit!

Muğla'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 3'ü firari, 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşmasına, yaşanan gerginlik nedeniyle yarın devam edilecek.

Adli tıp uzmanına sanıkların soru yöneltmesi sırasında müşteki avukatlarıyla sanıklar arasında yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine jandarmalar, taraflar arasında barikat kurdu.

"DELİKANLIYSANIZ DIŞARIDA GÖRÜŞELİM"

Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatlarına sanıklardan birisi “Delikanlıysanız dışarıda görüşelim” diyerek tehdit etti. Gerginliğin artması üzerine Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, duruşmaya yarın devam edilmesine karar verdi.

Sanıkların salondan çıkartılırken de müşteki avukatlarına "Havlamayın", "Hadi Yürüyün" gibi kelimeler sarf ettikleri görüldü.

Gerginlik sırasında fenalaşan bir sanık yakını kadına sağlık ekipleri müdahale etti.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 22:44
  1. Marmaris
  2. tehdit
  3. avukat
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  5. FETÖ
  6. 15 Temmuz
  7. GÜNCEL Haberleri
  • SevimSevim32 dk önce
    Bunların Amerika ya güvendikleri çok açık, o ne öz güven o...
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Şehit Ömer Halisdemir’in kabrine Kulu’dan toprak
  1. Şehit Ömer Halisdemir’in kabrine..
  2. Bingöl’de bin 974 kök Hint keneviri..
  3. Akdeniz'de sondaj gerilimi! Türk savaş..
  4. Alperen Ocakları Sivas İl Başkanı..
  5. 154 idari yargı mensubunun yeri değişti
  6. Bakan Arslan, Sinop’ta 15 Temmuz..
  7. Mudanya’da şehitlik ziyareti
  8. Şehit annesinin gözyaşları
  9. Eskişehirspor’da başnalık krizi çözüldü
  10. Çanakkale Boğazı’nda tekne arızalandı
  11. Aile ve Sosyal Politikalar..
  12. Evde bakım hizmetinde çocuklar..
  13. CHP’li Nurlu diplomasına 29 yıl sonra..
  14. Çorlu’daki sivil toplum kuruluşları 15..
  15. Sarıoğlu’ndan emeklilere çağrı
  16. Osmancık bu kış doğalgaz ile ısınacak
  17. Van’da yağmur yağışı
  18. Trakya, sağlık turizminde emin..
  19. Besni’de sosyal hizmet müdürlüğü..
  20. MTTB 15 Temmuz’da yine meydanlarda..
Caniler bu cümleyi duyunca her şeyi itiraf etmiş!
Caniler bu cümleyi duyunca her şeyi itiraf etmiş!
Karamollaoğlu: Bizi 28 Şubat'ı aratır hale getirmeyin!
Karamollaoğlu: Bizi 28 Şubat'ı aratır hale getirmeyin!
Ömer Halisdemir'in mezarı başında tüyleri diken diken eden olay! Kabrinin yanına uzanmış...
Ömer Halisdemir'in mezarı başında tüyleri diken diken eden olay! Kabrinin yanına uzanmış...
FETÖ'den 15 Temmuz'un yıldönümde tehdit!
FETÖ'den 15 Temmuz'un yıldönümde tehdit!