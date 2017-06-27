FETÖ'cü hainlerde 'Pars' parolasıyla darbe provası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki faaliyetlere ilişkin hazırlanan iddianamede, darbecilerin kurdukları WhatsApp grubu üzerinden 14 Temmuz'da darbe provası yaptıklarına yer verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki faaliyetlere ilişkin Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede 10'u sivil 534 şüpheli yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Başbakanlık, Milli Savunma Bakanlığı ve TRT Genel Müdürlüğü ile TRT çalışanı 65 kişinin müşteki olarak bulunduğu iddianamede, eski Alay Komutanı Albay Muhsin Kutsi Barış'ın da aralarında yer aldığı 534 şüphelinin, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs", "cumhurbaşkanına suikast", "askeri komutanlıkların gasbı", "silahlı terör örgütü üyesi olmak", "nitelikli olarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmaları isteniyor.

"PARS" MESAJI TESPİT EDİLDİ

Darbe teşebbüsüne Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı personelinin büyük çoğunluğunun katıldığı ifade edilen iddianamede, darbeye yönelik faaliyetlerin Yurtta Sulh Konseyi üyesi olduğu belirtilen eski Alay Komutanı Barış'ın emir ve talimatlarıyla yönlendirildiğine yer verildi.

Barış'ın, 15 Temmuz öncesinde karargahlar ve kurumlarda görevli üst rütbeli personel ve kendi karargahında çalışan rütbeli personelle planlamaya yönelik toplantılar yaptığı kaydedilen iddianamede, Barış tarafından darbe girişimine ilişkin faaliyetlerin tamamının "Pars" koduyla isimlendirildiği ifade edildi.

Darbe girişiminde yer alacak personelin hızlı şekilde birliğe intikali ve kolay iletişim kurulabilmesi için Barış tarafından WhatsApp grupları kurulması talimatı verildiği anlatılan iddianamede, 15 Temmuz günü saat 21.00'den itibaren alayda görevli eski Binbaşı Fedakar Akça'nın kendi cep telefonundan oluşturulan gruba saat 20.58'de, eski Komutan Konutları Bölük Komutanı Yüzbaşı Burak Ercan'ın saat 21.03'te, eski Muhafız Komando Taburu Komutan Konutları Bölgesi Muhafız Bölüğü Emniyet Takım Komutanı Üsteğmen İsmail Kutluay Mıhçı'nın saat 21.03'te, eski Köşk Muhafız Komando Birlik Komutanı Binbaşı Osman Koltarla'nın ise saat 20.57'de "Pars Darbe Planı"na yönelik alarmın verildiğini gösteren "Pars" mesajını yazdıkları tespit edildi.

14 TEMMUZ'DA DARBE PROVASI

İddianameye, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da saat 21.00'den itibaren WhatsApp gruplarına gönderilen "Pars" mesajı için 14 Temmuz'da yapılan provaya ilişkin detaylar da yansıdı.

Buna göre, soruşturma aşamasında "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadesi alınan Uzman Çavuş Mustafa Ö, "13 Temmuz 2016'da Takım Komutanı Vekili Üsteğmen Alper Çakır, 'Arkadaşlar, yakın zamanda alarm tatbikatı verilecek.' dedi ve 14 Temmuz akşamı WhatsApp üzerinden deneme yapıldı. Üsteğmen Alper Çakır, 'Gerçek tatbikat daha geç saatte olabilir.' dedi." beyanında bulundu.

Uzman Çavuş Harun G. de ifadesinde, "13 Temmuz'da Takım Komutan Vekili Üsteğmen Fatih Eriş, birlik komutanımızın emriyle ilerleyen günlerde her an tatbikat maksatlı alarm verilebileceğini, personelin en hızlı biçimde alarm durumunda alayda hazır bulunmasını emretti. 14 Temmuz saat 23.30 ile 23.45 arası 'Eğitim maksatlı alarm verildi' diye Üsteğmen Eriş, WhatsApp'tan manga komutanlarından tekmil istedi. Evde hazır bekledik ama alaya çağırmadılar." ifadelerini kullandı.

Uzman Çavuş Ramazan E. de darbe girişiminden kısa süre önce tatbikat olacağının söylendiğini, 14 Temmuz'da gece saatlerinde WhatsApp'tan eğitim maksatlı tatbikat durum kontrolü yapıldığını kaydetti.

İddianamede, uzman çavuşlar Mevlüt K, Bülent S, Ercan G ve Duran D'nin de ifadelerinde 14 Temmuz akşamı "Pars" koduyla darbe provası yapıldığını beyan ettikleri vurgulandı.