FETÖ’cü hainler kara propagandaya sarıldı

ANKARA - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hem tabanındaki dağılmaya engel olmak hem de Türkiye'nin mücadelesini sekteye uğratmak için kara propaganda yöntemlerini kullanıyor. Özellikle sosyal medyadan gerçek dışı paylaşımlarda bulunan FETÖ üyeleri, diğer terör örgütleriyle ilgili hesaplardan yapılan paylaşımları da yaymaya çalışıyor.



Bertaraf edilen darbe girişimi sonrasında FETÖ tarafından Türkiye'ye karşı propaganda savaşı başlatıldı. Terör örgütü, 15 Temmuz'da başaramadığı yönetimi ele geçirme çabalarına yurt içi ve dışındaki uzantıları aracılığıyla görsel-yazılı basında ve sosyal medyada Türkiye aleyhine kara propaganda faaliyetleriyle devam ediyor.



FETÖ'nün kara propagandasının bir başka amacını da devlet üzerinde baskı kurmak, FETÖ ile mücadelenin meşruiyetini zedelemek oluşturuyor.



Özellikle sosyal medyada aktif olmaya çalışan FETÖ, bu kapsamda birçok gerçek dışı içeriği çevrime sokmaya çalışıyor. FETÖ bu yönde terör örgütü PKK ve DHKP-C ile de iş birliği yapıyor. Söz konusu terör örgütlerine bağlı hesaplardan yapılan gerçek dışı paylaşımlar, FETÖ ile bağı bulunan adreslerden de sosyal medyada yayılıyor. Terör örgütü PKK ile bağlantılı bazı hesaplardan cezaevinde kötü muameleye yönelik paylaşımların FETÖ bağlantılı hesaplardan da paylaşılması, bunun önemli kanıtı olarak dikkati çekiyor.



FETÖ, yurt dışındaki mensuplarının etkisiyle Türkiye'yi zor durumda bırakmak için çalışmalarını sürdürüyor. Söz konusu faaliyetler, yurt dışına kaçan firari terör örgütü üyelerince, bunlar aracılığıyla kurulan sözde insan hakları örgütleri ve basın-yayın araçlarıyla yürütülüyor.



Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Güvenlik Uzmanı Murat Aslan, FETÖ'nün kara propaganda dahil, her türlü iletişim imkanını kullanmasının beklenen bir durum olduğunu vurguladı.

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar da terör örgütünün yalanlarıyla gerçekler anlatılarak mücadele edilmesi gerektiğine dikkati çekerek, “FETÖ'nün, özellikle istismar ettiği konular üzerinden tekrar toplumun zihnine sızmasına izin vermeyeceğiz” diye konuştu.