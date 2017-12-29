Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

FETÖ’cü hainler kara propagandaya sarıldı

FETÖ üyeleri, diğer terör örgütleriyle ilgili hesaplardan yapılan paylaşımları yaymaya çalışıyor.

29 Aralık 2017 Cuma 03:56
FETÖ’cü hainler kara propagandaya sarıldı

ANKARA - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hem tabanındaki dağılmaya engel olmak hem de Türkiye'nin mücadelesini sekteye uğratmak için kara propaganda yöntemlerini kullanıyor. Özellikle sosyal medyadan gerçek dışı paylaşımlarda bulunan FETÖ üyeleri, diğer terör örgütleriyle ilgili hesaplardan yapılan paylaşımları da yaymaya çalışıyor.

Bertaraf edilen darbe girişimi sonrasında FETÖ tarafından Türkiye'ye karşı propaganda savaşı başlatıldı. Terör örgütü, 15 Temmuz'da başaramadığı yönetimi ele geçirme çabalarına yurt içi ve dışındaki uzantıları aracılığıyla görsel-yazılı basında ve sosyal medyada Türkiye aleyhine kara propaganda faaliyetleriyle devam ediyor.

FETÖ'nün kara propagandasının bir başka amacını da devlet üzerinde baskı kurmak, FETÖ ile mücadelenin meşruiyetini zedelemek oluşturuyor.

Özellikle sosyal medyada aktif olmaya çalışan FETÖ, bu kapsamda birçok gerçek dışı içeriği çevrime sokmaya çalışıyor. FETÖ bu yönde terör örgütü PKK ve DHKP-C ile de iş birliği yapıyor. Söz konusu terör örgütlerine bağlı hesaplardan yapılan gerçek dışı paylaşımlar, FETÖ ile bağı bulunan adreslerden de sosyal medyada yayılıyor. Terör örgütü PKK ile bağlantılı bazı hesaplardan cezaevinde kötü muameleye yönelik paylaşımların FETÖ bağlantılı hesaplardan da paylaşılması, bunun önemli kanıtı olarak dikkati çekiyor.

FETÖ, yurt dışındaki mensuplarının etkisiyle Türkiye'yi zor durumda bırakmak için çalışmalarını sürdürüyor. Söz konusu faaliyetler, yurt dışına kaçan firari terör örgütü üyelerince, bunlar aracılığıyla kurulan sözde insan hakları örgütleri ve basın-yayın araçlarıyla yürütülüyor.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Güvenlik Uzmanı Murat Aslan, FETÖ'nün kara propaganda dahil, her türlü iletişim imkanını kullanmasının beklenen bir durum olduğunu vurguladı.
Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar da terör örgütünün yalanlarıyla gerçekler anlatılarak mücadele edilmesi gerektiğine dikkati çekerek, “FETÖ'nün, özellikle istismar ettiği konular üzerinden tekrar toplumun zihnine sızmasına izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 03:56
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BM’nin Haçlı askerleri ırz düşmanı
    1. BM’nin Haçlı askerleri ırz düşmanı
    2. Doların ticaretteki hegemonyası..
    3. CHP’nin ‘tek tip’ zorbalığı
    4. FETÖ’cü hainler kara propagandaya..
    5. ABD vizede dize geldi
    6. Evdeki zehir: Teknolojibağımlılığı
    7. ‘İT’e tepkiler devam ediyor
    8. Savaşın en büyük mağduru çocuklar
    9. Kumar gibi “sanal” para da önlenebilir
    10. İmama saldıran zorbaya 12 yıl
    11. 15 yılda 158 milyar TL yatırım yaptık
    12. 'Erdoğan bize öl dese...'
    13. Rusya'dan ABD'ye uyarı: Sakın karışmayın
    14. Koruma söylentisinin aslı ortaya çıktı
    15. Çad'dan ABD'ye mesaj gibi Türkiye..
    16. Vize kararı sonrası ilk görüşme!
    17. Kılıçdaroğlu'ndan 'FETÖ' skandalı: Bu..
    18. Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması
    19. İngilizler Cenk Tosun bombasını..
    20. KKTC'den Rum Kesimi'ne sert tepki:..
    Rusya'dan Erdoğan'a küstah 'terörist Esed' cevabı
    Rusya'dan Erdoğan'a küstah 'terörist Esed' cevabı
    Malesef tablo çok vahim! Beden eğitimi dersinde...
    Malesef tablo çok vahim! Beden eğitimi dersinde...
    Rusya'dan tarihi itiraf: Kaybettik... Bu utanç verici
    Rusya'dan tarihi itiraf: Kaybettik... Bu utanç verici
    Vize kararının ardından yükselişe geçti! Tarihi rekor
    Vize kararının ardından yükselişe geçti! Tarihi rekor
    Yeni KHK'da gözden kaçan bomba detay!
    Yeni KHK'da gözden kaçan bomba detay!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 28.12.2017
    Türkiye bunu bitirdiğinde hain plan bozulacak!
    Türkiye bunu bitirdiğinde hain plan bozulacak!
    Tudor ağlayarak gitti, koşarak geliyor
    Tudor ağlayarak gitti, koşarak geliyor