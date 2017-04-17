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FETÖ'cü hainin cezası kesildi!

Elazığ'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu iddiasıyla yargılanan 11 sanıktan birine 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

FETÖ'cü hainin cezası kesildi!
Eklenme: 17 Nisan 2017, 19:21

Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmalara, aralarında eski polis ve memurların da bulunduğu tutuklu sanıklar Hakan Akman, İsa S, Halit Ü, Hasan D, Mahmut M, Bünyamin Ç, Durdu Mehmet T, Yahya E, Ahmet S, Abdulcelil Ç. ile tutuksuz sanık M. Hanifi Sonkaya ve sanık avukatları hazır bulundu.

Ayrı ayrı savunma yapan sanıklardan eski memur Akman, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.

Savcı mütalaasında, sanığın FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u örgütün emir ve talimatları doğrultusunda kullandığını, böylece örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğunu belirterek ''silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti Akman'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Diğer sanıklar da suçlamaları reddederek tahliyelerini ve beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, talepleri reddederek dosyalardaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmaları erteledi.

 
Etiketlerhakan akmanhanifi sonkayafetöbylock
HABER YORUMLARI
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tomtomtummy

Saka gibi cezalar veriliyor. Adelet bakani bu hukuk kararlari ciddi bir sekilde incelemeli. Yoksa kimlerin "saf" degil gercekte FETOculerle iliskilerini kesmedigini sorgulayacagiz.

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Doğrucu davut!

FETÖ'ye 15 yıl boyunca yardım ve yataklık eden hainlere niye ceza kesilmiyor?

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