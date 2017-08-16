FETÖ'cü hain Ali Durmuş'u şoka eden görüntü!

Darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanık hakkında açılan davada, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli eski Albay Ali Durmuş savunmasını yaptı. Savunmasında Akıncı Üssü'nde sivil kimseyi görmediğini söyleyen sanığa, darbenin yönetildiği 143'üncü Filo'nun koridorlarında 'sivil imam'lar Kemal Batmaz ve Harun Biniş ile yan yana görüntüleri izletildi. Görüntüler karşısında cevap vermekte zorlanan sanık, "Şu an yorum yapmak istemiyorum" dedi.

"SİVİLLER GÖRMEDİM"



Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesindeki duruşma salonunda görülen dava, dün savunmasını tamamlayan eski Albay Durmuş'un çapraz sorgusuyla devam etti. Çapraz sorgu sırasında, Mahkeme Başkanı Selfet Giray'ın "Akıncı Üssü'nde sivil kişiler gördünüz mü?" sorusuna sanık, "Sivil giyimli askerler vardı. Ben de sivil giyinmiştim; ama asker olmadığını düşündüğüm siviller görmedim" cevabını verdi.

YORUM YAPMAK İSTEMİYORUM

Mahkeme Başkanı Giray, sanığa bu soruyu tekrar sordu. Başkan Giray, aynı cevabı alınca sanık Durmuş'a Akıncı Üssü 143'üncü Filo koridorunda önce tek başına yürüdüğü anlardan oluşan görüntülerini izletti. Görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu kabul eden sanığa bu kez 'sivil imam' olduğu iddia edilen Kemal Batmaz ve Harun Biniş'le koridorda farklı zamanlarda birlikte yürüdükleri görüntüleri izletildi. Bu görüntüler karşısında cevap vermekte zorlanan sanık Durmuş, "Ben bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Bunları incelemedikten sonra, şu anda yorum yapmak istemiyorum" diye konuştu.

Bu cevap karşısında müşteki sıralarında sanığa yönelik 'yuh' sesleri yükseldi.