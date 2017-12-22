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FETÖ'cü haine büyük şok

AİHM, FETÖ üyeliğinden tutuklu bulunan eski hakimin başvurusunu reddetti.

22 Aralık 2017 Cuma 14:31
FETÖ'cü haine büyük şok

AİHM, FETÖ üyeliğinden tutuklu bulunan eski hakimin başvurusunu, açıkça dayanaktan yoksun olduğu ve iç hukuk yollarının tüketilmediği gerekçesiyle kabul edilemez buldu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden tutuklu bulunan ve tek kişilik hücrede kalması nedeniyle işkence ve kötü muamele yasağının ihlal edildiğini iddia eden eski hakimin başvurusunu, açıkça dayanaktan yoksun olması, iç hukuk yollarının tüketilmemesi gerekçesiyle kabul edilemez bularak reddetti.

TECRİT EDİLDİĞİNİ SAVUNDU

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından tutuklanan ve meslekten ihraç edilen hakim Ayhan Bora, AİHM'e başvuruda bulundu. Tutukluluk kararının gerekçesiz olduğunu ileri süren Bora, cezaevinde tek kişilik hücreye konularak tecrit edildiğini savundu. Bora, başvurusunda, kendisine ihtiyacı olan ilaçların verilmediğini, avukatı ve ailesiyle de görüşemediğini belirtti.

"TÜRKİYE'DEKİ CEZAEVLERİ AVRUPA STANDARTLARINDA"

Tek kişilik odada tutulması nedeniyle tedavisinin sağlanamadığını öne süren Bora, işkence ve kötü muamele yasağının ihlal edildiğini öne sürerek, tedbir kararı talep etti. Cezaevi koşullarının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki (AİHS) hükümlerini ihlal etmediği sonucuna varan AİHM, başvuranın fiziki koşullarının Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından kabul edilen Avrupa Cezaevi Kuralları'na uygun olduğunu belirledi.

TECRİTE İLİŞKİN KARAR KABUL EDİLMEDİ

AİHM, başvuranın tek kişilik odada kalmasının tecrit amacıyla değil, atılı suçların ciddiyeti ve terör örgütü üyeliğinden yargılanması nedeniyle güvenlik gerekçesiyle olduğunu belirtti. Adalet Bakanlığı tarafından sunulan bilgi ve belgeler doğrultusunda AİHM, işkence ve kötü muamele iddialarına yönelik şikayeti, açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez buldu.

Tedbir talebini de reddeden AİHM, diğer şikayetlerin ulusal makamlara iletilmemesi ve Anayasa Mahkemesine sunulmaması nedenleriyle iç hukuk yollarının tüketilmediğine karar vererek, başvuruyu reddetti.

Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 14:31
  1. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
  2. FETÖ
  3. AİHM
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 gün önce
    Aldın mı, AğzınınPayını.
  • Temel KılıçTemel Kılıç1 gün önce
    Patronun dün akşam BMGK a karşı nakavt oldu,sen de AİHM den astir makâmındabir tekme yedin.Sonunuzu hayrlı görmüyorum FETÖ ve sığınağı ŞEYTÂN-I EKBER.
  • kafa karıştıkafa karıştı1 gün önce
    olması gereklen bu katiller affedilirse zaten kimse bir daha darbe kalkışması olursa sokağa çıkmaz şahsım adına sölüyorum şehidlerimiz var kimse bu katilleri affetme yetkisine sahip diil bu komisyonda geçersiz;masummuş masumsan niye bir şekilde işin içindesin yok oğlum şöle yaptı kızım böle yapmış yan yatmış çamura batmış bırakın bu işleri bunların yaşamalrı günahtır,bakın bunlar acilen idam edilmeli yoksaacımaktan maraz doğar ilk hedefleirde siz yazarla rçizerlersiyasetçile rolur biz sölüyozbülent arınç şunu demiş benim kayınbabam milli görüşçü ben 22 yıllık evliyim kızınıbu hain fetöcüler ki o zaman darbe filan yok isterken asla vermemiş ben sadece referansım milli görüşçü diye verdi;peki madem o zaman bunalr hain diildi niye biz ihl liler ve milli görüş bunlarla aynı ortamlarda bulunmadık ,kimse hikaye anlatamsın bunlara asla güvenilmemelidir; ne yaptılar ettiler2002den sonra ak partiye sızdılar ihanet farkedilincede 15 temmuz oldu;aracılık edenler bülent arınç gibiler baş sorumludur;1
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