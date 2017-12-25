Kritik KHK'lar sonrası CHP olağanüstü toplanıyor

OHAL kapsamında hazırlanan 695 ve 696 sayılı iki yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK), Resmi Gazete'de yayımlandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yayınlanan KHK'ların ardından MYK'yı toplama kararı aldı. Olağanüstü toplanan MYK'nın gündeminde KHK'lar var.

Şimdi gözler olağanüstü MYK'nın ardından yapılacak açıklamaya çevrildi.

TEK TİP KIYAFET

Yayınlanan iki yeni KHK ile; "Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar" nedeniyle cezaevinde hükümlü ve tutuklu bulunanların badem kurusu ve gri renginde tulum giymesine karar verilmişti.