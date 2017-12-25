Kritik KHK'lar sonrası CHP olağanüstü toplanıyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son KHK'ları görüşmek üzere CHP Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) olağanüstü toplantıya çağırdı.25 Aralık 2017 Pazartesi 10:58
OHAL kapsamında hazırlanan 695 ve 696 sayılı iki yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK), Resmi Gazete'de yayımlandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yayınlanan KHK'ların ardından MYK'yı toplama kararı aldı. Olağanüstü toplanan MYK'nın gündeminde KHK'lar var.
Şimdi gözler olağanüstü MYK'nın ardından yapılacak açıklamaya çevrildi.
TEK TİP KIYAFET
Yayınlanan iki yeni KHK ile; "Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar" nedeniyle cezaevinde hükümlü ve tutuklu bulunanların badem kurusu ve gri renginde tulum giymesine karar verilmişti.
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Murat1 sa önce SEN RUYA GOR AKP VERDIGI SOZLERI MECBUR TUTACAK TEK TIP ELBISE GELDI DIYE DEGIL GELMEDI DIYE OY KAYBEDER AKP GEC KALINDI GEC MILLETIN GOZUNDE DUSMEYE BASLAYINCA VERDIGI SOZLERI HATIRLAMIS MILLET 15 TEMMUZDA KANINI KEYFI DOKMEDI ARTIK BI IDAM KALDI SENIN ASENANAN ASENA DEGIL... Atcekn1 sa önce Lalet olsun chp sana Rabia Zafer 3 sa önce Yine, Kimbilir Hangi Hainliğin Peşindedir. FetöcüKeMal Yalandaroğlu. Msfr3 sa önce Klown kemal klownlugunu yapiyor. Kendisini gercekten lider saniyor. Ceval4 sa önce Ohal bitince varsa hukuk disi tum duzenlemeler bir bir Anayasa Mahkemesinde iptal edilir olmadi milyarlaca lira euro tazminat kazanir aihm den ilgili kisiler .. demedi demeyin ,, uzayda yasamiyoruz ,, zaten 2019 sonrasi yeni yonetim bir bir tum olasi hukuksuzluk ve keyfi uygulamalar icin hesap da soracaktir ve inanin herkes dort gozle bekliyor Asenayi. hamido 4 sa önce Bu Kk denen müsvedde nin tek istedi çok kısa süreline denolsa başbakanlar listesine adını yazdırıp sıyasetten ayrılmadanönce yoldaşlarını kadrolaştırıpmevcut istikrarı tersine çevirmek. bunu anlamak zor değil Ebubekir4 sa önce Vatanhainlerinin ebubekir de olsa konuşmaları lazım N4 sa önce Ne yapacak ortak mi olacakevet mi diyecek Dokuzuncu Köy 4 sa önce Aman çok korktuk, KeMAL abim şimdi ortalığı toz duman edecek. KHK'lar hemen iptal edilsin. Osman4 sa önce Lanet olsun bunlara