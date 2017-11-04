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FETÖ firarisi böyle yakalandı

Dün yakalanan sözde hava kuvvetleri sorumlusu G.T.'nin de FETÖ içindeki amiri konumundaki 'Sami' kod adlı terörist İstanbul'da yakayı ele verdi.

04 Kasım 2017 Cumartesi 08:12
FETÖ firarisi böyle yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekiplerince, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) önemli isimlerinden firari olarak aranan "Sami" kod adlı B.K. İstanbul'da yakalandı.

POLİS BASKIN DÜZENLEDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, FETÖ'nün dün Ankara'da yakalanan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki sözleşmeli subayların sözde "sorumlusu" olduğu belirtilen G.T.'nin de örgüt içindeki 'amiri' konumundaki "Sami" kod adlı B.K. İstanbul'da yakalandı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince aranan FETÖ'nün kilit isimlerinden B.K.'nin, Avcılar ilçesinde bulunan örgütün "Gaybubet" denilen mahrem evlerinde gizlendiği öğrenilirken, İstanbul polisi, eve bu gece operasyon düzenledi.

MEZARLIKTA YAKALANDI

Polisin operasyonunu fark eden "Sami" kod adlı B.K.'nin, karşısında polisleri görünce kaçmaya başladığı, kovalamaca sonucu 'gaybubet' evinin arkasındaki mezarlıkta yakalandığı öğrenildi.

Gözaltına alınan B.K., sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürüldüğü öğrenildi.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2017 Cumartesi 08:12
  1. FETÖ
  2. mahrem ev
  3. operasyon
  4. istanbul
  • mehmet alimehmet ali41 dk önce
    kaçarken yanlışlıkla niye vurulmamış hain şerefsiz domuz amerikan yahudi uşağı
  • Die soon fetöDie soon fetö1 sa önce
    Süper
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