FETÖ'cü hain bin 100 dolara "Kefen parası" dedi!

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin açılan davanın sekizinci celsesi sanık eski Kurmay Albay Murat Koçyiğit'in çapraz sorgusuyla devam ediyor.

Koçyiğit, bir müşteki avukatının, Akıncı Üssü'nde yakalandıktan sonra üzerinden bin 100 dolar çıktığını hatırlatarak, "Buna ne diyeceksiniz?" sorusuna, imalı bir şekilde 'Kefen parasıymış' diye cevap verdi.

Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanık hakkında açılan davanın sekizinci celsesi başladı. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ve müştekiler katıldı. Yurtta Sulh Konseyi üyesi olmadığını ve üzerine atılı hiçbir suçu kabul etmediğini beyan eden eski Jandarma İstihbarat Okul Komutanı Kurmay Albay Murat Koçyiğit'in savunmasını tamamlamasının ardından, çapraz sorgusuna geçildi.

Mahkeme Başkanı Selfet Giray sanığa, "Ziyaretine gitmek istediğiniz Ahmet Özçetin'i ne kadar tanıyorsunuz, arkadaşlığınız ve samimiyetiniz ne boyutta?" diye sordu. Koçyiğit de, "Resmi olarak arkadaşız, ailecek görüşmüşlüğümüz yok, yeni görevine istinaden nezaket ziyaretine gittim" dedi. Bunun üzerine Başkan Giray, "Kendisini aramadan çıkıp gidiyorsunuz, üstelik mesai saatleri dışında. Ahmet Özçetin Akıncı Üssü'nde olmasa boş boş geri dönecektiniz, bu riski alarak mı gittiniz?" diye sordu. Koçyiğit, görevde değilse lojmandadır diye düşünerek gittiğini belirtti ve "Göremeseydim de Akıncı Üssü'nü gezerdim, ilk kez gidiyordum nasılsa" şeklinde yanıtladı.

Bir müşteki avukatı, sanığa Akıncı Üssü'nde yakalandıktan sonra üzerinden bin 100 dolar çıktığını hatırlatarak, 'Buna ne diyeceksiniz?' diye sordu. Sanık Koçyiğit de imalı bir şekilde 'Kefen parasıymış' dedi. Avukat daha sonrasında darbe teşebbüsü olduğunu öğrenince sanığa neden ailesini hiç aramadığını sordu. Koçyiğit eşini ihmal ettiğini, genel manada zaten çok sık aramadığını öne sürdü.

Duruşmaya öğle arası verildi. Öğleden sonra sanığın çapraz sorgusuna devam edilecek.