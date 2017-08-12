FETÖ'cü hain bakın hangi ülkeye giderken enselendi

Saray İlçesi'nde bulunan Kapıköy Gümrük Kapısı'nda görevli muhafaza memurları, İran'a çıkış yapmak üzere gelen bir yolcunun hal ve tavırlarından şüphelendi. Memurlar, bu kişinin kimlik ve pasaportunu kontrol ederken pasaportun Selman Kılcı adına düzenlendiğini ve çıkış mühründe bir farklılık olduğunu tespit etti. Mührün sahte olabileceği göz önüne alınarak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri bu kişiyi gözaltına alırken, pasaportu incelenmek üzere Van Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.

Yapılan incelemede, pasaportta yer alan çıkış mühür numarası ve renginin farklı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine pasaportun seri numarasıyla yapılan sorguda pasaportun Selman Kılcı'ya değil Mendo Eyikat'a ait olduğu ortaya çıkarıldı. Mendo Eyikat'ın yapılan kimlik sorgusunda da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan arandığı tespit edildi ve Saray Cumhuriyet Başsavcılığına haber verildi. Saray Cumhuriyet Başsavcılığının hakkında gözaltı kararı verdiği Eyikat, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.