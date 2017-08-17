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FETÖ'cü eski yarbay Ankara'ya getirildi

Darbe teşebbüsü sırasında Ankara'da telsizle "mavi ışıklı araçlara ateş edin" talimatı verdiği belirtilen ve Antalya'da yakalanan hain eski Yarbay Özcan Karacan Ankara'ya getirildi.

17 Ağustos 2017 Perşembe 18:38
FETÖ'cü eski yarbay Ankara'ya getirildi

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında telsizden polis araçları ve ambulanslara ateş edilmesi talimatı veren eski Yarbay Özcan Karacan Ankara'ya getirildi.

Darbe girişimine katıldığı belirlenen eski Yarbay Özcan Karacan, Antalya'ya giden Ankara Terörle Mücadele ekiplerince Türk Hava Yollarının tarifeli uçağıyla Esenboğa Havalimanı'na getirildi.

Karacan, daha sonra havaalanının "CIP" kapısından çıkarılarak zırhlı araca konuldu. Karacan, "mavi ışık"larının açık olduğu görülen ve FETÖ'cü hainlerin 16 Temmuz sabahı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınlarında uçaklarla gerçekleştirdiği saldırıda şehit olan Polis Memuru Köksal Kaşaltı'nın adının verildiği zırhlı araçla sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Özcan'ın Cumhuriyet Savcısının adliyeye getirilmesi talimatına kadar Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde tutulacağı öğrenildi.

EN KANLI TALİMATLARI VERDİ

Darbeye hazırlık faaliyetleri kapsamındaki toplantılardan mühimmat depolanmasına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast planından Ankara'daki polis araçlarının hatta ambulansların vurulmasına kadar en kanlı talimatları verdiği belirlenen ve Antalya'da yakalanan eski Kurmay Yarbay Karacan, darbe girişimine ilişkin açılan üç davanın firari sanığı konumundaydı.

Darbe gecesi, Jandarma Genel Komutanlığı, TRT, MİT, Genelkurmay Başkanlığı civarında sivillere, polislere, kamuya ait binalara, araçlara ateş açan darbecilerin Karacan'ın talimatlarıyla havalandığı tespit edildi.

Sözde Yurtta Sulh Konseyi üyesi de olan Karacan'ın, darbe gecesi telsizle pilotlara "Aksakallı Konya yoluna doğru ilerliyormuş, onu vurun" şeklindeki talimatı da iddianamelere yansıdı.

Hakkında yakalama kararı bulunan Karacan, Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince dün Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir evde gözaltına alındı. Sahte kimlikle saklanmaya çalışan Karacan'ın yakalanmamak için saç ve sakalını uzatarak görünümünü değiştirdiği belirlendi.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 18:38
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