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Soru çalarak komiser olan FETÖ'cü eski polis kaçakçılık yaparken yakalandı

Soruları çalarak komiser yardımcısı olan eski polis memuru Metin Yaşar, aracında yapılan aramada arka koltuk yanı ve bagaj kısmında zula diye tabir edilen kısımlarda gümrük kaçağı 250 cep telefonu ile birlikte yakalandı. Soru çalarak komiser yardımcısı alan FETÖ'cü Yaşar devletten yine çalmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 15:21
Soru çalarak komiser olan FETÖ'cü eski polis kaçakçılık yaparken yakalandı

Mardin Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir ihbar üzerine yapılan operasyonda Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu için Batman Emniyet Müdürlüğü'nden ihraç edilen bir komiser yardımcısı cep telefonu kaçakçılığı yaparken suç üstü yakalandı.

Mardin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan bir ihbar üzerine kaçakçılık operasyonu yapıldı. Kaçakçılık ihbarı üzerine harekete geçen Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Şırnak'ın Cizre ilçesinden Mardin'in Midyat ilçesine seyir halindeki 34 UE 0714 plakalı aracı durdurdu. Araç sürücüsü olan ve Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevliyken FETÖ üyeliğinden ihraç edilen eski komiser yardımcısı Metin Yaşar indirilerek arama yapıldı. Eski kaçakçılık komiseri olan FETÖ üyesi Yaşar'ın aracında yapılan aramalarda arka koltuk yanı ve bagaj kısmında zula diye tabir edilen kısımlarda gümrük kaçağı 250 adet cep telefonu ele geçirildi. Polis ekipleri araç ile kaçak cep telefonuna el koyarken, sürücü Metin Yaşar'ı gözaltına aldı.

Soru çaldı komiser yardımcısı oldu, cep telefonu çaldı yakayı ele verdi

Bugün sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan eski komiser yardımcısı Metin Yaşar'ın FETÖ üyesi iken soru çalarak bu makama geldiği belirtildi. Gözaltına alınan Metin Yaşar'ın ifadesinin ardından adli mercilere sevk edileceği belirtildi.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 15:21
  1. Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması
  2. Mardin Emniyet Müdürlüğü
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