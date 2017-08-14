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FETÖ'cü Emre Uslu'dan suikast Tweeti!

Fetullahçı terör örgütüne güvenlik güçleri düzenlediği operasyonlarla darbe üstüne darbe indiriyor.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 10:06
FETÖ'cü Emre Uslu'dan suikast Tweeti!

Örgütün kripto elemanları baskınlarla tek tek yakalanıyor. Elemanlarının itirafçı olmasını engelleyen ihanet çetesi son çare olarak suikast planlarına başladı. Kripto elemanları deşifre olan örgüt, terör elebaşı Gülen’i de eylemlerinden soyutlaştırarak harekete geçti. Kamikaze eylemler için FETÖ’nün tüm medya gücü devreye sokuldu.

Tetikçi Uslu başlattı

Örgüt mensuplarına gönderilen umut mesajları etkili olmadı. Dağılmayı önlemeye çalışan FETÖ, militanlarına “Suikast düzenleyerek bu işi bitireceğiz” mesajı gönderdi. Kirli kampanya tetikçi Emre Uslu’nun “Batı’da liderler gelir gider… Doğuda liderler ölür gider” tweetiyle başlatıldı. Örgütün medya trolleri talimat üzerine harekete geçti.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 10:06
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