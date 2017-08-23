FETÖ'cü Emre Uslu istedi, Meral Akşener yaptı

YENİAKİT.COM.TR - MHP’den ihraç edildikten sonra ‘kurultay’ oyunu ile MHP’yi bölüp ele geçirmek isteyen ancak başarısızlığa uğradıktan sonra yeni parti kurmak için düğmeye basan Meral Akşener, ABD’ye kaçan firari FETÖ’cü Emre Uslu’nun emrini yerine getirdi. 19 Temmuz 2013 tarihinde Twitter’da Meral Akşener’e bir mesaj atan Emre Uslu, “Cumhurbaşkanı adaylığınızı açıklasanız pozitif olurdu” sözleriyle Meral Akşener’den Cumhurbaşkanı adayı olmasını istemişti.

KORAY AYDIN MERAL AKŞENER’İN ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Geçmiş dönemde Meral Akşener’in FETÖ tarafından desteklendiğini ifade eden ancak her ne olduysa ani bir kararla MHP’den ayrılarak kısa bir süre önce 'FETÖ destekli' dediği Akşener’in safına katılan Koray Aydın, katıldığı canlı yayında Akşener ile ilgili bombayı patlattı. Aydın, yaptığı açıklamada 2019 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Meral Akşener’i aday göstereceklerini söyledi.

FETÖ’CÜ EMRE USLU İSTEDİ MERAL AKŞENER YAPTI

FETÖ’cü Emre Uslu’nun Meral Akşener’e gönderdiği ‘Cumhurbaşkanlığına aday ol’ mesajı sonrası, Akşener’in 2019 yılı seçimleri için aldığı adaylık kararı “Emre Uslu emretti, Meral Akşener yaptı” şeklinde yorumlandı.

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