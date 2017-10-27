FETÖ’cü doktor PKK’lılara ilaç göndermiş

FETÖ'nün üniversite ayağının sorumlusu olduğu iddia edilen Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin eski başhekimi Sait Alan hakkında, Sur'da güvenlik güçlerimiz ile girdikleri çatışmalarda yaralanan PKK'lı teröristlere ilaç ve sağlık malzemesi gönderilmesine göz yumduğu gerekçesiyle 10 yıl hapis istendi.

Sabah gazetesinin haberine göre Diyarbakır Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Prof. Alan'ın, rektör adayı olduğu dönemde üniversitede FETÖ yapılanmasını temizleyeceğine dair röportajlar vermesine rağmen tam aksi yönde hareket ettiğine yer verildi. Alan'ın her iki çocuğunu 2016 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar FETÖ'nün eğitim kurumlarına gönderdiği ve Bank Asya hesabının olduğuna da dikkat çekildi. Alan'ın 15 Temmuz darbe girişiminden bir hafta sonra açığa alındığı, 3 ay sonra da ihraç edildiği kaydedildi. İddinamade ayrıca 'Aydınlık' kod adlı gizli tanığın çarpıcı ifadelerine de yer verildi:

BAŞKA KİŞİLERİN MÜRACAATI ENGELLENDİ

"Akademisyenlerin çoğunluğu FETÖ üyesiydi. Üniversiteye alınacak akademik personel için ilanlar kişiye özel hazırlanıyordu. Kadroya alınacak FETÖ'cünün özellikleri yazılarak başka kişilerin müracaatı engelleniyordu.

HEM FETÖ, HEM DE PKK İLE İRTİBATLI

Başhekim Sait Alan, FETÖ'nün para kasası ve perde arkasındaki en önemli kilit adamı olan eski rektör yardımcısı Aytekin Sır'ın talimatlarını yerine getiriyordu. Sait Alan hem FETÖ, hem de PKK terör örgütü ile irtibatlıdır. PKK'ya yakınlığıyla tanınan sendikanın emirlerini uygulardı. 2 kız kardeşini de üniversitede istihdam etti."

EŞİ DE FETÖ ABLASI

Ameliyathane ve acilde bulunan tıbbi malzemeler, Sur operasyonları devam ettiği sırada PKK'lı teröristlere gönderildi. Alan ve yardımcıları, bu açığın fark edilmemesi için de ilaçların son kullanma tarihleri geçtiği için imha edildiği şeklinde tutanak tuttu. Sur operasyonlarını protesto etmek maksadıyla hastanede iş yavaşlatma eylemi yapıldı."

Dicle Üniversitesi'nde görevli bir tanık ise ifadesinde Sait Alan'ın eşi Bircan Alan'ın FETÖ ablası olduğunu ileri sürdü.

(Sabah)