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FETÖ'cü eski binbaşı noterde enselendi

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde, hakkında "ByLock" kullandığı iddiasıyla yakalama kararı bulunan eski binbaşı A.D, geldiği noterde yakalandı.

15 Ağustos 2017 Salı 17:59
FETÖ'cü eski binbaşı noterde enselendi

Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında bir süre önce meslekten ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan A.D, işlem yaptırmak üzere Aksaray'ın Güzelyurt ilçesindeki notere geldi.

A.D'nin hakkında yakalama kararı olduğunun fark edilmesi üzerine, polise haber verildi.

İhbar üzerine notere gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

BYLOCK'TAN ARANIYORDU

Şüphelinin 14 Temmuz'da ihraç edildiği, terör örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla arandığı tespit edildi.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 17:59
  1. Fetullahçı Terör Örgütü
  2. Aksaray
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