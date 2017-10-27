FETÖ'cü başhekimden teröristlere ilaç
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin eski başhekimi Sait Alan için, Sur’da PKK’lı teröristlere hastaneden ilaç yolladığı gerekçesiyle 10 yıl hapis istendi.27 Ekim 2017 Cuma 08:50
FETÖ'nün üniversitede kadrolaşmasını sağladığı öne sürülen Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin eski başhekimi Sait Alan hakkında, Sur'daki çatışmalarda yaralanan PKK'lı teröristlere ilaç ve tıbbi malzeme gönderilmesine göz yumduğu gerekçesiyle 10 yıl hapis istendi.
Diyarbakır Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Prof. Alan'ın, rektör adayı olduğu dönemde üniversitede FETÖ yapılanmasını temizleyeceğine dair röportajlar vermesine rağmen tam aksi yönde hareket ettiğine yer verildi. Alan'ın her iki çocuğunu 2016 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar FETÖ'nün eğitim kurumlarına gönderdiği ve Bank Asya hesabının olduğuna da dikkat çekildi. Alan'ın 15 Temmuz darbe girişiminden bir hafta sonra açığa alındığı, 3 ay sonra da ihraç edildiği kaydedildi. İddinamade ayrıca 'Aydınlık' kod adlı gizli tanığın çarpıcı ifadelerine de yer verildi:
"Akademisyenlerin çoğunluğu FETÖ üyesiydi. Üniversiteye alınacak akademik personel için ilanlar kişiye özel hazırlanıyordu. Kadroya alınacak FETÖ'cünün özellikleri yazılarak başka kişilerin müracaatı engelleniyordu. Başhekim Sait Alan, FETÖ'nün para kasası ve perde arkasındaki en önemli kilit adamı olan eski rektör yardımcısı Aytekin Sır'ın talimatlarını yerine getiriyordu. Sait Alan hem FETÖ, hem de PKK terör örgütü ile irtibatlıdır. PKK'ya yakınlığıyla tanınan sendikanın emirlerini uygulardı. 2 kız kardeşini de üniversitede istihdam etti."
''EŞİ DE ÖRGÜT ABLASI''
Ameliyathane ve acilde bulunan tıbbi malzemeler, Sur operasyonları devam ettiği sırada PKK'lı teröristlere gönderildi. Alan ve yardımcıları, bu açığın fark edilmemesi için de ilaçların son kullanma tarihleri geçtiği için imha edildiği şeklinde tutanak tuttu. Sur operasyonlarını protesto etmek maksadıyla hastanede iş yavaşlatma eylemi yapıldı."
Dicle Üniversitesi'nde görevli bir tanık ise ifadesinde Sait Alan'ın eşi Bircan Alan'ın FETÖ ablası olduğunu ileri sürdü.
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Asil Kürt 1 sa önce Söylendiği gibiyse ki şüphem yoktur hakkında ifade varsa doğrudur. Yanlız bu namusduzlara değil işe koydukları kişileri de aynı kategoride değerlendirmek lazım. O kişiler şimdi bu namussuzların orada ki eli ayağı kulağı olmuş hainlerdir. Bu güne kadar elde ettikleri maddi nekadar malları varsa bu Milletin öz mslı diye Devlet geciktirmeden el koymakı ve geriye doğru ne verilmişse de hesaplanıp son kuruşuna kadar alınmalıdır. Yoksa hakkımızı helal etmeyiz yetkili kim ise. Amin. Abdo3 sa önce Şimdi 10 yıl hapis cezası çokmu birde sicili kabarık bu mahluğun. Bence çok daha ağır yani idam cezası verilse daha iyi olur. On yıl bu mahluk için ödüldür. 3 sene bile yatmaz on yil cezada. İyi halmiş bilmem neymiş , birde adamını buldumu beraat bile eder. Artık adalet rezalete dönüşmesin bıktık. Süleyman4 sa önce İdam Hasan5 sa önce Ne yorum yapılsın.Bu vatanda ne kahpelik yapılıyor. Vatan ve millet tanımıyan sürülerden elbetdehesap sorulacaktır. DENİZ GEZMİŞ5 sa önce 10 yıl mı .... Alparslan10715 sa önce Alışmış kudurmuştan beterdir.Chp zihniyeti bu..Haçlıların Türkiye kolu maalesef.... Alparslan10715 sa önce Kanı bozuk .... sürüsü er geç temizlenecek biiznillah. dürüst5 sa önce Her yerde özellikle de Üniversitelerde hala etkin ve yetkinler fütursuzca kadrolaşıyorlar , sebebini bilipte söyleyemeyeceğimiz (açık siyasi kılıf) bazı nedenlerden dolayı son derece rahatladılar.!!!Yüzümüze bakıp pişkin pişkin gülüyorlar,bu gidişat eskisinden daha kötüye gidiyor.Yetkililere duyurulur.????? Mahmut6 sa önce Allah senin ve senin gibilerinin belasını versin şerefsiz alçak. Vatan haini köpekler. Hem bu Ülkenin ekmeğini yiyin hem de adilik yapın. Kanı bozuk ermeni dölleri sizi. maraşlı6 sa önce 10 yıl hapismi , vatan hainliğinin cezası bu olmamalı , .....da esas cezasını alsın, bu iş iyice sulanmaya başladı. Adamlar zeytinyağı gibi üste çıkmaya başladı.