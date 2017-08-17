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FETÖ'cü Atalay Demirci'nin tahliyesine itiraz!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Atalay Demirci'nin tahliyesine itiraz etti.

17 Ağustos 2017 Perşembe 15:50
FETÖ'cü Atalay Demirci'nin tahliyesine itiraz!

FETÖ soruşturmaları kapsamında hakkında bir kez ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Atalay Demirci'nin Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince tahliyesine karar verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Atalay Demirci'nin tahliyesine itiraz etti.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 15:50
  1. atalay
  2. GÜNCEL Haberleri
  • Sala Sala İpin Ucu KAÇTISala Sala İpin Ucu KAÇTI58 dk önce
    Bunları itirafçı kadrosundan salıyorsunuz ya seçim günü gelince çok pişman olursunu bunları saldığınız için. Eğer bunları idam etseydiniz halkın size olan güveni artardı. Hırsızlığın, tecavüzün,adam yaralamanın ve terör örgütü üyeliğinin bu ülkede suçu yok. Sürekli salıyorsunuz çünkü
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