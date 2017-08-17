FETÖ'cü Atalay Demirci'nin tahliyesine itiraz!

FETÖ soruşturmaları kapsamında hakkında bir kez ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Atalay Demirci'nin Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince tahliyesine karar verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Atalay Demirci'nin tahliyesine itiraz etti.