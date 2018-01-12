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FETÖ'cü Altan ve Alpay’dan ikinci başvuru

AYM kararının ardından yerel mahkeme tarafından tahliye edilmeyen FETÖ'cü Mehmet Altan ve Şahin Alpay’ın avukatları karara itiraz etti.

12 Ocak 2018 Cuma 16:43
FETÖ'cü Altan ve Alpay’dan ikinci başvuru

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, FETÖ üyeliğinden tutuklu yargılanan Mehmet Altan ve Şahin Alpay’ın kişilik haklarının ihlal edildiği yönünde karar vermişti.

Ancak Alpay hakkında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Altan hakkında ise 26. Ağır Ceza Mahkemesi, avukatların tahliye yönünde yaptıkları başvuruları görüştükten sonra tutukluluğun devamına karar verdi. Mahkemeler kararlarında AYM kararının Resmi Gazete'de yayınlanmaması ve AYM'nin gerekçeli kararının henüz mahkemeye ulaşmamış olmasını gösterdi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi dünkü kararında AYM kararının mahkemeye gibi gerekçelerin yanında “Tutuklu sanık Şahin Alpay’ın tahliyesine ilişkin Anayasa Mahkemesi tarafından tedbir mahiyetinde bir karar vermediği de anlaşılmaktadır” demişti.

Söz konusu kararın ardından darbeyi önceden bildiklerini televizyon ekranında açıklayan ve teröristbaşı Gülen'i öven Alpay ve Altan'ın avukatları bir kez daha müvekkillerinin tahliye edilmesi için başvuruda bulundu.

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 16:43
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