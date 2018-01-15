FETÖ'cü 'abi ve 'abla'lara 21 ilde operasyon: 45 gözaltı
İstanbul merkezli 21 ilde FETÖ'nün 'abi' ve 'abla' yapılanmasına operasyon düzenlendi. Haklarında yakalama kararı verilen 84 kişiden 45'i gözaltına alındı.15 Ocak 2018 Pazartesi 11:20
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY'nin öğrenci yurtlarında "abi" ve "abla"lık yapan şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 21 ilde operasyon düzenledi. Haklarında yakalama kararı verilen 84 şüpheliden 45'i yakalanarak gözaltına alındı. 39 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.