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FETÖ'cüler, Zeytin Dalı Harekatı'nda PKK'nın yanında saf tuttu

Firari FETÖ üyeleri, sosyal medya hesaplarından, sınır güvenliğini güvenceye almak ve olası bir terör koridorunu önlemek için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nı eleştirdi.

22 Ocak 2018 Pazartesi 09:43
FETÖ'cüler, Zeytin Dalı Harekatı'nda PKK'nın yanında saf tuttu

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda, bu terör örgütlerinin yanında yer aldı.

Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı, PYD/PKK kadar FETÖ'yü de rahatsız etti. FETÖ üyeleri, sosyal medya hesaplarından, Türkiye'nin sınır güvenliğini güvenceye almak ve olası bir terör koridorunu önlemek için başlattığı harekatı eleştirdi.

Eski Today's Zaman Ankara Temsilcisi FETÖ firarisi Abdullah Bozkurt, terör örgütlerine karşı Türkiye'yi desteklemek yerine, sosyal medya hesabında, harekatın "ülke içinde ulusal coşkuyu ve dini bağnazlığı körüklemek için yapıldığını" iddia etti.

TEKBİRDEN RAHATSIZ OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bursa'da yaptığı konuşma sırasında tekbir getirilmesinden rahatsızlık duyan firari FETÖ'cü, "Gaza gelen destekçileri, coşku içinde Allahuekber sloganı attı." şeklinde yazdı.

ABD'ye kaçan örgüt mensuplarından Tuncay Opçin, "Türkiye ne zaman otoriterleşse, ilk bedel ödeyen hep Kürtler olur. Her şey değişir ancak bu kural değişmez." iddiasında bulundu.

FETÖ'nün kalemlerinden Emre Uslu, camilerde Fetih suresi okunmasına tepki göstererek "Kürt illeri" olarak tanımladığı kentlerde de "Surenin okunup okunmadığını merak ettiğini, bu durumun camilerin ve dinin bölünmesi olduğunu" öne sürdü.

FETÖ'CÜDEN "AFRİN SAVAŞINA HAYIR" MESAJI

Today's Zaman gazetesinin kaçak eski genel yayın yönetmeni Bülent Keneş, FETÖ'ye ait bir internet sitesindeki yazısında, Türkiye'nin hem "Kürt grupların kendi kaderini tayin çabasını bahane ederek bir taraftan Anadolu'daki Kürtleri Türkiye'ye yabancılaştırdığını, hem de köklü bağları olan NATO ve Batı ekseninin hassasiyetlerini hiç umursamadan sadece Moskova'yı muhatap aldığını" yazdı. ABD'nin Türkiye'ye rağmen PYD/PKK'ya verdiği desteğe hiç değinmeyen Bülent Keneş, sosyal medya hesabında #AfrinSavasınaHayır etiketini de kullandı.

"SAVAŞA 'ZEYTİN DALI' ADINI VERMİŞLER"

Firari diğer bir FETÖ'cü İhsan Yılmaz, "Savaşa 'Zeytin Dalı' adını vermişler. İslamcılar, ne kadar olumlu ve pozitif kavram ve değer varsa, işte böyle tepetaklak edip grup halinde tecavüz ettiler." iddiasında bulundu.

FETÖ ile bağlantılı olduğu için kapatılan Türkiye İş adamları ve Sanayiciler Federasyonunun (TUSKON) Brüksel temsilcisi Serdar Yeşilyurt da "Eğer 'kardeşiz diyorsan, kardeşin yanlış yapsa bile ona zarar vermeden yaparsın elinden geleni. İlk fırsatta saldırmazsın!" ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 09:43
  1. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)
  2. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK)
  3. Afrin
  • AhmetÖzdemir AhmetÖzdemir 9 dk önce
    Hain haindir
  • Güney DoğuluGüney Doğulu19 dk önce
    FETÖ başındaki munafık ve uyeleri siyonist sevici, katil Amerika'nın uşağı olup Turkiye ve Islam düşmanidirlar. Pişman olupda doğru yola girmiyenlere devletine sadakat sozü vermeyenlere en ağır cezalar verilmelidirler. Bu hainler çok aşırı tehlikelıdir. Mevlisi bombayanlardan daha haini bulunmaz. Mutlaka bunlara has idam cezası çıkarılmalıdir.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 34 dk önce
    Fetöcü, Hainlerden Başka Ne Beklenir Zaten.
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