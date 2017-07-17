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FETÖ zanlısına ilk duruşmada hapis cezası

Giresun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan sanığa, ilk duruşmasında 12 yıl hapis cezası verildi.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 22:16
FETÖ zanlısına ilk duruşmada hapis cezası

Giresun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan Zafer S, hakim karşısına çıktı.

Giresun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, Zafer S ilk kez savunma yaptı.

Geçen nisan ayında tutuklanan ve örgütte "belletmen" olarak görev yaptığı iddia edilen sanık, üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, sanığa, elde edilen deliller ve tanık beyanları doğrultusunda "FETÖ/PDY üyeliği" suçundan 12 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 22:16
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