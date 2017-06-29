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FETÖ zanlısı cezaevi ziyaretinde yakalandı

Osmaniye'de hakkında FETÖ/PDY üyesi olmak iddiasıyla yakalama kararı bulunan kadın zanlı, aynı suçtan cezaevinde bulunan eşini ziyarete gittiğinden gözaltına alındı.

29 Haziran 2017 Perşembe 14:45
FETÖ zanlısı cezaevi ziyaretinde yakalandı

Osmaniye'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan kadın, aynı suçtan cezaevindeki eşini ziyarete gittiğinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Osmaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan eşi M.A'yı ziyarete giden Ö.A'nın, (42) kimlik kontrolü sırasında, aynı örgüte üye olmaktan hakkında yakalama kararı bulunduğu tespit edildi.

Cezaevi yetkililerince polis ekiplerine teslim edilen Ö.A'nın, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 14:45
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