FETÖ zanlısı noterde enselendi

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, aranan bir zanlı işlem yaptırdığı noterde yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında gözaltı kararı verilen Murat T, kent merkezindeki bir noterde işlem yaptığı sırada Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.