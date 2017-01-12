FETÖ, Zaman, Bugün ve Samanyolu...

Bu haber 816 kez okundu

Ayrıca komisyon, söz konusu tarihlere ait görüntülerden, tutanaklardan yararlanılarak tespit edilen isimlerle ilgili bilgi istedi.

İşte o ifadeler;

"4 Mart 2016 tarihinde Zaman gazetesi yerleşkesinde meydana gelen eylemlerde CHP Milletvekilleri Gürsel Tekin, Mahmut Tanal, Eren Erdem, Enis Berberoğlu ve Barış Yarkadaş'ın görüntülerde oldukları tespit edilmiştir. 28 Ekim 2015 tarihinde Kanaltürk ve Bugün TV yerleşkesinde meydana gelen eylemlerde CHP Milletvekilleri Mahmut Tanal, Barış Yarkadaş ve Eren Erdem'in görüntülerde oldukları ve kalabalığı yönlendirdikleri tespit edilmiştir. Ayrıca söz konusu eylemde polise mukavemette bulunan Hüseyin Arıcı, Enes Bulut, Kamil Turaç Öksüz, Mesut Ayasun, Ali Yarar, Halit Akçam, Hüsnü Cesur, Kamil Maman hakkında adli işlemler yapılmıştır. Adı geçen kişilerin parti yetkilisi veya il teşkilatı mensubu olup olmadıkları bilinmemektedir."

Ayrıca, konuyla ilgili olarak fotoğraflar, video linkleri ile düzenlenen tutanaklar da komisyona gönderildi.