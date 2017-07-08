FETÖ yürüyüşü ‘sol’u fena böldü

HARUN SEKMEN / İSTANBUL - FETÖ’ye destek vermek amacıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından başlatılan ve PKK’nın siyasi kanadı gibi hareket eden HDP’nin de katıldığı sözde adalet yürüyüşü solu böldü. Vatan Parti’si Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye Komünist Partisi (TKP) Merkez Komitesi Sekreteri Kemal Okuyan, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, İstanbul Barosu Eski Başkanı Ümit Kocasakal’ın destek vermediği provokatif yürüyüş soldaki derin çatlağı gözler önüne serdi.

PERİNÇEK: FETÖ İÇİN YÜRÜYOR

Kılıçdaroğlu’nun sözde adalet yürüyüşüne büyük tepki gösteren Doğu Perinçek, şunları dile getirdi: “Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanında kimlerin yürüdüğüne bakarsak bu eylemin CHP ile HDP’nin ortak eylemi olduğunu görürüz. Zaten HDP’yi de Meclise CHP getirdi. Her ne kadar halkın oylarıyla gelmiş olsalar da halk yanılmaz diye de bir şey yok. HDP bir sonraki seçimde yüzde üç veya dördü geçemez. Kılıçdaroğlu adalet için yürümüyor. Türk yargısı son 50 yılın altın devrini yaşıyor. Bu mu kötü yargı. Bundan daha iyi yargıyı nereden bulacaksınız. Bu yargı FETÖ’lü kovuşturunca soruşturunca hapislere atınca mı kötü oldu. Bunun için altın devir diyorum.”

KOCASAKAL: CUMHURİYET DÜŞMANLARIYLA YÜRÜMEM

CHP’nin HDP’lilerle kol kola yürümesinin kabul edilemez olduğunu kaydeden Kocasakal da, şunları söyledi: “Ben bu ülkenin bölünmez bütünlüğüyle sorunu olanlarla, Cumhuriyetle ve Atatürk’le sorunu olanlarla, emperyalizmin işbirlikçiliğini yapanlarla yürümem. Atatürk düşmanları ile de yürümem. Şöyledir benim kafamdaki şey; Atatürk düşmanı için onun da hakkı, adaleti elde etmesi için yürürüm ama Atatürk düşmanı ile yürümem hele ki yürüyüşü yapan CHP ise. Oraya gelen bir takım insanların kim olduğu, ne olduğu daha önceden Atatürk ile ilgili neler söylediğini bilmiyor muyuz? Aptal mı herkes? Bir de sen CHP isen, hem ülkenin hem partisinin kurucusunun düşmanı ile yürüyemez.”

FEYZİOĞLU: ADALETLİ OLUN!

Söylem ve eylemleriyle Türkiye Barolar Birliği Başkanı’ndan çok muhalefet partisi lideri gibi davranan Feyzioğlu’da provokatif yürüyüşe sırtını döndü. Adalet yürüyüşüne katılmadıkları için kendilerini eleştirenlere sert tepki gösteren Feyzioğlu, şöyle devam etti: “Sosyal medyada paylaştığı yürüyüş fotoğrafının altına, yıllardır bu mücadeleyi veren baroları ve Türkiye Barolar Birliği’ni suçlayan bir cümle yazmaktan kendini alıkoyamayan kişiler ise emin olun, yürüyüşü amacından saptırıyor. Amaç ‘adalet’ talep etmekse, önce insafsızlık ve haksızlık yapmayarak başlatmak lazım.”

Kemal Okuyan ise, “Kılıçdaroğlu ya da bir başkasının adalet için yürümesi sonuna kadar meşrudur ama bu yürüyüşü desteklemek için yeterli neden değildir” diyerek yürüyüşe karşı mesafeli durdu.