FETÖ yöneticilerin ihanet yazışmaları

İstanbul Başsavcılığı FETÖ’nün, ByLock yazışmalarına ilişkin incelemesini sürdürüyor. 25 Ağustos 2016’da vefat eden, kapatılan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın eski başkanı Cemal Uşşak ile “FETÖ yöneticisi olmak” suçundan aranan firari gazeteci Erkam Tufan Aytav’ın ByLock yazışmalarında, Altan kardeşlerden Hasan Cemal’e, Can Dündar’dan Ali Bulaç’a, Cumhuriyet ve Sözcü gazetelerinden Abant toplantılarına kadar birçok konu yer alıyor. Savcılığın mahkemelere ilettiği “ByLock” yazışmalarında önemli detaylar var.

- CUMHURİYET VE ZAMAN DAYANIŞMASI 22 Ocak 2016’da Cemal Uşşak, E. Tufan Aytav’a yazdığı mesajda, Cumhuriyet ile Zaman’ın demokratlığının kıyaslanmamasını istiyor, “Dayanışma gerektiren bir zamandayız” diyor.

- ABANT TOPLANTISI Aytav ise, 27 Aralık 2015’te “örgütün üst düzey yöneticileri”nden Mehmet Yaşa’ya teröristbaşı Gülen’e iletilmek üzere şunları yazıyor: “Ocak sonunda Abant toplantısı yapmak istiyoruz. İyi bir katılım için ümitlerimiz var. 80 bin TL gibi bir maliyeti olacak ... Mehmet Altan, Mümtazer Türköne ... ile görüştük. ‘Yapalım’ diyorlar, bir sorum daha var. Vakfa yönelik bir tehlike arifesinde Cemal Bey’in yerine 15 günlük nöbetçi başkanlar olsun diyoruz... Türköne, Altan ‘tamam’ dedi. Demokrasi nöbeti, uygun mudur?”.

- ALİ BULAÇ’IN PANİĞİ Aytav, 12 Ocak 2016’da da Mehmet Yaşa’ya yazdığı mesajda da şu ifadeleri kullanıyor: “Ali Bulaç geldi. Saraya yakın bir arkadaşı ‘Vakfı basacaklar, sen vakfın mütevelli heyetinden ayrıl, yoksa seni de tutuklarlar.’ demiş. O da ‘Ben her zaman hizmetin yanındayım, hiç şüpheniz olmasın ama mütevelliden beni çıkartın.’ dedi. Çıkardık ama duruşunda hiçbir problem yok.

- DÜNDAR’A GÜLEN İZMALI KİTAP Mehmet Yaşa 21 Ocak 2016’da Aytav’a “Hocam, Abant’a katılacakları kendilerine okudum, memnun oldu. Acaba Cumhuriyet’ten ve Sözcü gazetesinden de birileri olsa keşke buyurdu. Kendileri Uğur Dündar’ın ismini verdi. Ayrıca Can Dündar veHasan Cemal’e ‘Beyan’ kitabını imzaladı, ulaştırabilir misin?” diyor.

- RAPOR SİPARİŞİ Tufan Aytav 17 Aralık 2015’te ise bir ByLock kullanıcısına “Bugün Dündar’ın duruşmasındaydım. Alkışlarla karşılandı salona girerken ve çıkarken” diye yazıyor. Aytav, bir başka mesajında ise hizmete dair insan hakları illalleri raporu hazırlanmasını öneriyor. ByLock kullanıcısı da “Raporu üst kesime verip yayınlayalım. Altanlar, Taha Akyollar gibi” karşılığını veriyor. ByLock kullanıcısı Ergün Yüksel ise örgüt yanlısı medyanın organize edilmesini teklif ediyor, “Bunu Nazlı Ilıcak, Can Dündar gibi isimler yapsa daha iyi olur” diyor.