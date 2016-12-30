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FETÖ yine 'can' istiyor

Rus büyükelçiye yönelik suikast bizlere FETÖ'nün başka bir yüzünü gösterdiği gibi, bundan sonra yaşanabilecekler diğer suikast tipi eylemler hakkında da ipuçları içeriyor.

FETÖ yine 'can' istiyor
Eklenme: 30 Aralık 2016, 08:40
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Rus büyükelçiye yönelik suikast bizlere FETÖ'nün başka bir yüzünü gösterdiği gibi, bundan sonra yaşanabilecekler hakkında da ipuçları içeriyor. Suikastla birlikte tehlikenin boyutunun çok yüksek olduğuna, verilmek istenen mesajın derinliğine dikkat çekmeye çalışmıştım. Bu suikast öyle spontane gelişmiş, FETÖ militanı bir polis memuru tarafından gerçekleştirilmiş bir olay değil.

Akşam Gazetesinden Murat Kelkitoğlu'nun aktardığı bilgilere göre:

Suikasttan 2 hafta önce 05.12.2016 tarihinde, Pensilvanya'daki örgüt liderinin 'Öbür Dünya' başlığı altında verdiği mesajlara şöyle bir bakalım;

- Hak yolda maruz kaldığınız mağduriyetler ebedi saadet vesileniz olacak ve ahirette onları tatlı birer menkıbe şeklinde birbirinize anlatacaksınız!

- Size saldıracak bir kurt düşünün. Size saldıracaktı, yiyecekti; fakat ondan büyük bir panter veya -bağışlayın- bir ayı, bir aslan, bir kaplan saldırdı, onu parçaladı

- Size balyoz indirenler, sormadan, haksız olarak derdest edenler. İftarınızı zehir edenler. İmsakınızı zehir edenler, zindanlarda Müslümanca yaşamanızı zehir edenler. 'Falan da var mı bu işin içinde?' deyip az irtibatı olana da gadredenler...

O insanların öbür tarafta çektikleri azabı gördüğünüz vakit, burada canavar gibi size saldıran o insanların orada parçalanmalarını, cayır cayır yanmalarını -onda hiç şüpheniz olmasın- gördüğünüz zaman, yüreğiniz cızzz edecek...

Örgüt liderinin bu açıklamalarından 2 hafta sonra yani 19.12.2016 tarihinde Rus büyükelçi suikastı gerçekleştirildi.

Şimdi gelin FETÖ elebaşının yaptığı açıklamaların kodlarını çözerek, militanlarına verdiği mesajlara bakalım;

- Daha önceki mesajlarında zaferi bu dünyada müjdeleyen ve zafere az kaldı açıklamalarıyla militanlarını motive eden elebaşı, bu kez militanlarına ahirette kesinlikle kazanacaklarını söylüyor.

- Size saldıracak bir kurt düşünün. Size saldıracaktı, yiyecekti; fakat ondan büyük bir panter veya -bağışlayın- bir ayı, bir aslan, bir kaplan saldırdı, onu parçaladı" açıklamasıyla, Rusya'nın FETÖ'ye yaklaşımı dikkate alındığında, örgüte zarar veren kişileri kripto üyeleri ile yok etme talimatı veriyor.

Örgütlerine zarar verecek her türlü oluşum ve kişilere karşı, kripto üyelerine, ahirette kazanacakları telkinler ile, intihar saldırısı şeklinde eylem yapabilirsiniz diyor.

Bütün bunları alt alta sıraladığımızda tehlikenin boyutunu görebiliyor musunuz?

İşte bu yüzden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu örgüt karşısında duyduğu endişeyi bütün kurumların taşımasını gerektiğini, ortaya koyduğu mücadeleyi herkesin ve her kesimin koyması gerektiğini söylüyorum.

 
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